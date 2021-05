Hasta que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no dé el visto bueno, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no reabrirá otros niveles de la enseñanza. Las razones por las que no se puede anunciar el retorno a la presencialidad en otros grupos se debe a la situación epidemiológica del país, en especial en la zona metropolitana.

“Puedo opinar como ciudadano, no puedo especular. Veo lo que todos ven en la tardecita”, dijo el consejero del Codicen Juan Gabito en referencia a la cantidad de casos diarios que reporta el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae); “para nosotros lo que importa es lo que diga el MSP”, agregó al ser consultado por la diaria sobre si esperaban que a un mes y medio de que el gobierno suspendiera la presencialidad los casos activos de coronavirus disminuyeran.

Pese a que en un principio se pensó que podría haber novedades antes del fin de semana -se especulaba un posible retorno de clases para la semana del 24 de mayo-, eso finalmente no ocurrirá. El motivo fue la cantidad de nuevos casos. Este miércoles, por ejemplo, el Sinae reportó 3.344 personas nuevas cursando la enfermedad, y parece que los guarismos, al menos en el corto plazo, no bajarán. Montevideo, Canelones y Salto son los departamentos más afectados por la pandemia. Actualmente en la capital hay 12.722 casos activos, en Canelones 4.139 y en Salto 1.766. Para Gabito, de todos modos, en la próxima etapa -“que falta”- lo “lógico sería seguir por primero a tercero en Montevideo, Canelones y Salto, y cuarto a sexto en el resto del país”.

Asimismo, recordó que todavía está en marcha el cronograma anterior. Este miércoles los centros educativos especiales que reciben estudiantes con dificultades auditivas retornaron a la presencialidad. El lunes, en tanto, regresan aquellos que tienen dificultades intelectuales, de visión y quienes tengan espectro autista; y el miércoles 26, retomaran las clases aquellos que tengan dificultades motrices. “Hay todavía etapas de la apertura vieja que se están cumpliendo”, agregó Gabito.

El martes volvieron a abrir sus puertas las escuelas rurales de más de 50 alumnos. También regresó séptimo, octavo y noveno de estas escuelas y los grupos de tres años de escuelas y jardines públicos. Además volvieron los estudiantes de primero a tercero en todas las escuelas del país, públicas y privadas, a excepción de Montevideo, Canelones y Salto, donde retornaron sólo los de primero a tercero de las escuelas Aprender y de tiempo completo. En total, alrededor de 123.000 gurises volvieron a clases, indicó el presidente del Codicen, Robert Silva.

El jerarca aseguró que la vuelta a clases desde el 3 de mayo “ha sido muy organizada” y eso se debe a que las autoridades dijeron con “bastante anticipación” las fechas. Silva enfatizó que depende de “que las cosas sigan saliendo bien” que se abran nuevas etapas. “Podemos decretar las cosas detrás de un escritorio, pero si después en las escuelas las maestras, las familias, no se preocupan y no hacen lo que vienen haciendo, es muy difícil avanzar”, señaló sobre los cuidados sanitarios.

Al momento, las evaluaciones en cuanto a la vuelta a las aulas son “buenas”. Entrevistado por el informativo de la radio Uruguay, uno de los consejeros electo por los docentes, Óscar Pedrozo, dijo que la educación rural tuvo 85% de asistencia, algo “muy favorable”, y en el primer ciclo de educación hubo una presencialidad superior a 70%. “Se va viendo una situación diferente a lo que vivimos el año anterior con un retorno paulatino también, pero con la diferencia de esta declaración o mantenimiento a lo que hace la obligatoriedad de la asistencia en los niños de todas las escuelas públicas”, observó.

Por otra parte, Pedrozo señaló que se dieron “situaciones puntuales” de brotes o contagios en algunas escuelas, pero nada grave. “Se ha tenido que limitar la asistencia en algunos grupos y de alguna escuela frente a situaciones puntuales por el día, o dos días, de acuerdo con la realidad para la desinfección, o atento a cuarentenas, o que se haya determinado que son casos covid algún funcionario de servicio o algún docente”, apuntó.