El diputado frenteamplista Nicolás Viera denunció en la Cámara de Representantes que en el Hospital de Colonia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) falleció una paciente con covid-19 en la emergencia, esperando una cama de CTI.

“Esto se debió a que no había disponibilidad en el CTI público, pero aún habiendo camas disponibles en el CTI privado, ASSE determinó que no podía ir allí porque aparentemente hay un acuerdo del directorio de ASSE para que sólo se puedan derivar a pacientes covid positivo a instituciones privadas con convenio o a otro CTI público”, informó el legislador, quien pidió que sus preocupaciones llegaran a las autoridades de la salud.

Según aclararon fuentes de ASSE a la diaria no hay un convenio de exclusividad; el procedimiento que correspondía era la derivación a cualquier otro CTI con camas disponibles, ya fuera en un hospital privado u otro hospital de ASSE; por lo tanto, la institución inició una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido el 26 de abril.

La paciente, de 75 años, vivía en el hogar Sarandí, de Colonia Valdense, informó El País. La institución especializada en el tratamiento de personas con discapacidades severas pertenece a la Iglesia Evangélica Valdense del Río del Plata. Allí se detectó recientemente un brote de coronavirus que contagió a la mayoría de los usuarios.

La semana pasada, la directora departamental de Salud, Alejandra Torres, anunció que un equipo de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública “realiza trabajo de campo” en el hogar Sarandí; dicho equipo está integrado por cuidadores y enfermeros, entre otros profesionales de salud, explicó la funcionaria.

En un comunicado, las autoridades del hogar informaron que la situación general registrada “es de estabilidad sanitaria, con algunos casos que han debido ser derivados a los centros asistenciales correspondientes para su atención”.

En la comparecencia en el Senado el 13 de abril, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respondió las consultas sobre la derivación de pacientes de ASSE a privados que hizo el representante frenteamplista Daniel Olesker. En ese momento, el ministro respondió: “Con respecto a los contratos de complementación, estamos usando aquella ley de puertas de urgencia y emergencias que habla de la compensación entre prestadores público-público y público-privado”.

Esto significa que hay “una especie de clearing de datos y uno le puede facturar a uno y el otro a otro, pero el precio ya está ordenado, y no es un precio predatorio, sino que es un precio relativamente razonable, acorde a si es paciente no covid o paciente covid, porque este último lleva más medidas de protección y demás. Lo cierto es que hay establecido un valor día cama covid, que está aceptado por todos los intervinientes”, detalló Salinas.

En particular sobre la situación de ASSE con prestadores privados dijo no tener respuestas, pero en ese momento agregó que “no tenía conocimiento” de que hubiera habido “alguna negativa por parte de un prestador privado a recibir pacientes. Se dice que yacaré no come yacaré. En general, podemos decir que esa situación no se ha dado”.