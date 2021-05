Ambulancia de SAME, en la puerta del Hospital Pereira Rossell. Archivo, febrero 2021.

Familiares de Mariela de Souza, una mujer de 50 años que vivía en la ciudad de Artigas, denuncian que murió el lunes 3 después de que hubieran pedido durante horas una ambulancia al hospital de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), sin obtener asistencia.

Jessica Farías, la nuera de la fallecida, y Natanael Fernández, su hijo, contaron al medio local Clic Regional que el otro hijo de De Souza había muerto de un paro cardiorrespiratorio hacía unos días, pero con el test después de muerto se dieron cuenta de que era covid-19 positivo. A todos los tuvieron que hisopar, y ella había dado positivo, pero transitaba la enfermedad en su casa.

El domingo su estado de salud empeoró y llamaron a una ambulancia, pero desde el hospital les respondieron que “los parientes se tenían que ayudar”, porque el servicio retornaba después de las 20.00. El hijo llamó al 911, y los policías que llegaron a la casa volvieron a insistir por radio pidiendo una ambulancia; e incluso los oficiales fueron hasta el hospital a solicitarla.

Pero cuando llegó la ambulancia, que respondió al pedido del hermano de la fallecida, que también tenía covid-19, De Souza ya había fallecido. El hijo de la mujer contó que los vecinos llamaron a las mutualistas privadas, pero tampoco asistieron el caso: “El vecino llamó a la mutualista, y le preguntaron quién iba a pagar el traslado. ASSE no te da atención, las pagas si no sos asociado no se mueven”, se quejó.

ASSE ya ha iniciado investigaciones ante denuncias anteriores de muertes sin asistencia, después de que trascendieran casos similares en Suárez (Canelones), en Salto y en Bella Unión (Artigas).