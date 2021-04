En la madrugada del miércoles pasado un hombre con covid-19 falleció en su casa sin haber recibido asistencia; su madre también está contagiada pero ella sí pudo llegar al hospital Alejandro C Bardier de Dolores (Soriano).

“Hacía más o menos 15 días que había comenzado con síntomas, un día se desmayó en el baño y mi abuela, de 77 años, lo encontró tirado, fue la asistencia, lo hisoparon a él y a mi abuela y ambos dieron covid positivo, pero fue la última asistencia que les dieron a ellos”, contó la sobrina del hombre a la agencia Agesor.

Según la mujer, ella misma fue el 16 de abril al hospital a dar los datos de sus familiares, porque ninguno estaba en condiciones de levantarse de la cama: “Me pidieron todos los datos, les di el número de teléfono, les di absolutamente todo pero nunca lo llamaron, nunca fue nadie de la asistencia”.

En la entrevista la mujer cuenta que gracias a conocidos se enteró de que su tío y su abuela debían ir por sus propios medios al hospital; la abuela lo pudo hacer y en el centro de asistencia encontraron que, además de coronavirus, tenía una infección urinaria. El hombre que falleció no tenía quien lo llevara. “El tío no fue porque no se podía levantar de la cama, el martes en la mañana había tenido una leve mejoría y recién ahí se había podido levantar, y en la madrugada lamentablemente falleció a la una y media de la mañana, falleció en su casa, sentado en una silla”, contó.

Sobre la madre del hombre, la mujer relató que no se le está haciendo un seguimiento y “apenas se levanta de la cama” y “no quiere comer”.

Este no es el primer caso de una persona que muere por la covid-19 sin recibir asistencia. Están abiertas dos investigaciones urgentes dispuestas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por dos hombres fallecidos por covid-19 que no recibieron asistencia médica a pesar de haberla solicitado. La primera corresponde al fallecimiento de un hombre de 37 años el 13 de abril en Salto y la segunda a la muerte un hombre de 49 años el domingo 18 en su vivienda en Bella Unión (Artigas).

Además, el lunes 22 de marzo murió otro hombre, en este caso de 71 años, que vivía en la localidad de Suárez (Canelones) y tampoco recibió ningún tipo de asistencia de ASSE. El hombre tenía una enfermedad renal y su hermana contó a la diaria que había sido diagnosticado el 17 de marzo con SARS-CoV-2. la diaria intentó comunicarse con autoridades de ASSE, sin éxito.