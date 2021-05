Gonzalo Moratorio, virólogo investigador del Institut Pasteur del Uruguay y la Universidad de la República, reflexionó sobre la situación de la epidemia en el país, que presenta un crecimiento sostenido de nuevos casos de coronavirus diarios, y sobre la campaña de vacunación a la que apuesta el gobierno nacional. Para Moratorio es importante, “más que nunca, ser conscientes de que hoy somos los peores del mundo y no nos merecemos este escenario”.

En diálogo con Desayunos informales, de Canal 12, el científico dijo este viernes que es necesario extremar los cuidados y considerar que “una cosa es vacunarse y otra cosa es estar inmunizado. Eso empieza a los 14 días de la segunda dosis, y la primera dosis, en la mayoría de los casos en nuestro territorio, no significa nada”.

Para Moratorio, la principal razón de que aún no se vean bajas en la cantidad de nuevos casos, a pesar del avance en la vacunación, es que “tener la primera dosis es prácticamente lo mismo que no tener absolutamente nada. La vacuna tiene ese doble efecto de generar cierta seguridad que tal vez en el inconsciente a uno lo lleva a creer y aumentar una movilidad que hace tiempo la comunidad científica viene diciendo que es significativamente alta para lo que hay que tener. Con una primera dosis no estamos protegidos aún”, enfatizó.

Asimismo, destacó que la vacunación en el país comenzó en un momento en que la circulación de la población era muy alta y había, por lo tanto, una gran circulación comunitaria del virus. Además, con respecto a la campaña de vacunación , comentó que no puede avanzar a un ritmo mayor debido a la “guerra comercial” entre los países por obtener las dosis y a que las autoridades sanitarias tienen la certeza de la llegada de las vacunas con muy poco tiempo de antelación para preparar todo lo que implica una vacunación masiva.

“La clave del éxito en otros países fueron medidas más restrictivas para acompañar la vacunación”

Moratorio insistió en la idea que ha expresado en otras oportunidades de que es necesario “bloquear al enemigo”. “No dejar entrar al rival, al virus, durante el proceso de vacunación. La clave del éxito de los países que pudieron ver descensos drásticos o significativos en el acumulado de casos, hospitalizaciones y muertes ha sido el uso de medidas bastante más restrictivas para acompañar la vacunación”, afirmó.

A su entender, una de las medidas que se podría haber tomado es reducir la movilidad y liberar a partir de que las personas hayan pasado 14 días luego de la vacunación. “Requiere otro pienso, algunos dirán que no es concebible”, matizó, pero opinó que para él haber tomado este tipo de decisiones podría haber hecho que el impacto económico fuera menor.

“Desde el lado de la población siempre hay algo para hacer”, comentó Moratorio; sin embargo, agregó que es necesaria la “guía” desde el gobierno. “Hoy en día tenemos que cambiar el rumbo en cuanto a cómo se están desenvolviendo las actividades”, puntualizó. A su entender, la reducción de la movilidad “no es ir contra los free shops o alguna medida específica. Se pueden hacer cosas, pero es un territorio complejo y hay que seguir protegiendo la vacunación”.

“Hay que mirar para adelante y decir ‘como venimos no está funcionando’. Tenemos algo que nos muestra que es el camino, que es la vacunación, pero por sí sola no va a resultar en los tiempos que esperamos y hay que protegerla”, afirmó el investigador, y agregó que la forma de hacerlo es impulsarla en todas las franjas de edad, pero, simultáneamente, tomar medidas para la reducción de la movilidad.