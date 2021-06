No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Tras conocerse que los vuelos al exterior están colmados para estas vacaciones de julio, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y expertos en infectología y vacunas advirtieron que “no es el mejor momento” para viajar, debido al crecimiento de la variante de coronavirus Delta.

Leé más sobre esto: [Científicos advierten por ingreso de la variante de coronavirus Delta a Uruguay] (https://ladiaria.com.uy/coronavirus/articulo/2021/6/cientificos-advierten-por-ingreso-de-la-variante-de-coronavirus-delta-a-uruguay/)

El infectólogo Eduardo Savio aseguró a la radio Universal que es “muy peligroso viajar porque se interactúa con mucha gente”, y en particular comentó que en lugares de calor, como playas o zonas del Caribe, es más difícil mantener los cuidados: “Imagínese con dos mascarillas”, graficó. Advirtió, además, que en muchos destinos no exigen que los turistas estén vacunados, “tampoco piden PCR negativo, y obviamente nadie se va a cuarentenar por 14 días en vacaciones, y van a volver en condiciones que quizás no sean las mejores”.

En el mismo tono lo planteó el doctor en Química Gualberto González Sapienza, integrante del grupo ad hoc de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública, quien consideró que “no es el mejor momento en términos de lo que es la pandemia a nivel mundial, por la aparición de la nueva cepa”. En una entrevista en la radio Sarandí señaló que en Reino Unido “el 100% de los casos están siendo vinculados a la nueva variante, y en Estados Unidos en algunas zonas ya son el 20%”, y pidió a quienes viajen que, aún teniendo las dos dosis de vacunas contra el coronavirus, “traten de tomar las mayores medidas de cuidado”, porque las vacunas “no tienen eficiencia de 100%”: “Que no se sientan más protegidos de lo que puedan estar realmente”.

González insistió en que la variante Delta “es muy agresiva: en Reino Unido rápidamente pasó a ser dominante, y se están reprochando que estuvieron con la guardia baja cuando esta ingresó”.

A fines de mayo el Poder Ejecutivo flexibilizó los requisitos de ingreso al país para los uruguayos o residentes en el país que estén vacunados o hayan tenido covid-19, eliminando la cuarentena obligatoria de siete días. Esto facilitó que los uruguayos se decidieran a viajar en las vacaciones de julio.

Salinas también se refirió a la situación. Afirmó que personalmente “hubiera sido más cauteloso y hubiera elegido viajar en otro momento epidémico, no en este momento en el cual el virus está mutando”, y dijo que el fenómeno será “parte de la gestión del riesgo”.

“Creo que los uruguayos tenemos que tener una actitud de responsabilidad. De todas maneras, es bueno recordar que las condiciones de admisión en el exterior incluye que estén vacunadas las personas que viajan. Eso podría ser eventualmente una barrera”, mencionó, y señaló que los resultados se conocerán luego del regreso de los viajantes. De todas formas, les pidió que “extremen los cuidados en el exterior y extremen los cuidados al regreso. Estaremos monitoreando atentamente esta situación, es parte de la vida”.