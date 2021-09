No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Mientras avanza la vacunación en los mayores de 12 años, el coronavirus encuentra camino en las personas que no están inmunizadas, muchas de ellas niños, ya que para ellos no hay vacunas aprobadas en Uruguay. Entre los adolescentes de 12 a 18 años avanza con buen ritmo la vacunación, pero no llega a 80% de la población objetivo, según datos oficiales.

Según el Ministerio de Salud Pública, 18% de los nuevos infectados por coronavirus son menores de 15 años, informa este martes El País. Los niños y adolescentes no vacunados, a diferencia de los adultos, atraviesan la enfermedad de forma leve o moderada, y en buena parte de los casos sin síntomas.

Esta realidad condice con la registrada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Según datos del organismo difundidos por Subrayado, en los primeros 12 días de setiembre hubo 156 casos reportados, mientras que en agosto hubo 186 en todo el mes; el aumento de casos se registró particularmente después del lunes 30 de agosto.

De los casos de agosto, 114 fueron en jardines de infantes y en escuelas, y de esos 82 fueron en estudiantes y 32 en adultos. En lo que va de setiembre, 93 fueron en Inicial y Primaria: 85 niños y ocho docentes.

Por otra parte, en Secundaria en agosto hubo 41 casos y en los primeros 12 días de setiembre ya se alcanzó la misma cifra. En UTU hubo 30 casos en todo agosto y 15 en setiembre y en estos casos también hubo más estudiantes que adultos infectados.

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina, describió este martes en Informativo Sarandí que “es claro que el nivel de actividad del virus ha disminuido francamente, pero el índice de promedio de casos nuevos en los últimos siete días cada 100.000 habitantes ha subido, y en algunos departamentos ese aumento es más llamativo, como en Canelones y Montevideo”. Agregó que los números “no son alarmantes para nada, pero se ve cómo se deterioran lentamente algunos indicadores, y eso es lo que tenemos que tener presente”.

En relación a la variante Delta, afirmó que hay algunos casos que no tienen nexo con viajeros, y que lo lógico es pensar que Delta, con el nivel de transmisibilidad que tiene, pase a tener transmisión comunitaria en Uruguay como lo ha logrado en otras partes del mundo. En este sentido apuntó que obtener datos de la variante es más complejo actualmente, porque muchas veces se contagian personas vacunadas y, por lo tanto, no desarrollan síntomas llamativos.

Con respecto a la infección en niños y adolescentes, Medina aclaró que es lógico que el virus vaya a poblaciones no vacunadas; de hecho, apuntó que “es de esperar que se den los brotes en los centros educativos que estamos viendo”, porque en el mismo lugar se encuentran personas que no tuvieron casos de otras variantes ni han sido inmunizadas con las vacunas, comentó.