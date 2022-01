No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Después de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, este sábado, el expresidente José Mujica, al ser consultado por la prensa sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno, señaló: “Hay que vacunar a los viejos. Y no me gustó que tiraran a los viejos para atrás y trajeran las vacunas a discreción a Punta [del Este, para los turistas], porque había mucho viejo que estaba esperando”, y agregó: “Cuando tú eres viejo, te agarra un viento en contra y te lleva”.

Este lunes el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, le respondió al exmandatario que “la vacunación de los habitantes del Uruguay está asegurada” y que “hay dosis para todos”: “Teniendo eso asegurado, ¿por qué no ayudar a inmunizar a otras personas que durante algunos días van a convivir con nosotros?”, agregó en declaraciones en Telemundo.

Salinas remarcó que para los uruguayos “están todas las dosis” y que “la cantidad de extranjeros vacunados fue un número muy pequeño que nunca comprometió la tercera dosis” de la población.

El ministro de Salud admitió las demoras en la adjudicación de fecha y hora para las personas que se agendaron para recibir la tercera dosis de la vacuna y están dentro de los plazos correspondientes. Según explicó, la demora ocurre porque se bajó el período de seis a cuatro meses y “ya se le va a dar” a todo aquel que se haya agendado: “Todos tendrán su número. Pero todo tiene un trabajo atrás”, señaló.

Asimismo, comentó que otro factor que complejiza el sistema es que este miércoles 12 comienza la vacunación de los niños, algo que al ministerio le ha llevado tiempo organizar: “En eso hemos estado y seguimos esta semana”, afirmó.

El intendente de Maldonado, el nacionalista Enrique Antía, también le contestó al expresidente. En una rueda de prensa dijo que “entonces, Mujica no quiere cuidar a la gente de Maldonado”. “La gente de Maldonado se cuida ella y a su vez cuida a los turistas”, afirmó. Antía agregó que el virus está circulando pero, “gracias a Dios”, en su departamento no hay casos graves. “Los dos internados en CTI que hay en Maldonado son no vacunados”, finalizó.

Por otra parte, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, afirmó a la radio Carve que los dichos “correrán por cuenta de Mujica o de quien lo diga” pero enfatizó que “nadie dejó a nadie atrás, al contrario”.

Para el jerarca la oposición le decía al gobierno que se había “dormido con las vacunas”, pero “llegaron de forma masiva”: “Cuando se nos decía que la organización de la vacuna estaba mal, fuimos ejemplo en el mundo de vacunación”, resaltó.