En medio de las polémicas que se han suscitado en los últimos años en torno a la empresa, Facebook Inc. anunció lo que desde la semana pasada se había convertido en un secreto a voces, un rebranding en el que la empresa matriz pasará a llamarse Meta, dejando el nombre Facebook solo para la red social.

“El metaverso primero, no Facebook primero”, dijo el fundador y CEO de la empresa, Mark Zuckeberg en el evento Facebook Connect, dejando en claro que la apuesta de la empresa para los próximos años será lo que ha denominado el “metaverso”, es decir, la generación de contenidos para un mundo virtual.

El rebranding es una estrategia que busca generar una nueva identidad de una marca. En este caso, Facebook Inc. cambia su nombre, logo y eslogan, para dar la sensación de que se trata de una empresa futurista y enfocada en lo que está más allá del mundo real, en lugar de la empresa que ha estado en la picota de la opinión pública por las recurrentes filtración es de documentos internos que demuestran que están al tanto de los problemas que han ocasionado Facebook, Instagram y WhatsApp en la radicalización de los usuarios, el crecimiento de la ultraderecha en Estados Unidos y la salud mental de los adolescentes, al tiempo que las respuestas de la empresa fueron débiles, nulas o apuntando contra un objetivo equivocado.

Ahora, Meta será la matriz que agrupará a Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y otras empresas como Quest (realidad virtual, Oculus), y su gran novedad: Horizon, un mundo de interacción virtual entre los usuarios para que jueguen, conversen, se ejerciten y hasta trabajen, que hace pensar OASIS, el mundo de la novela (luego película) Ready Player One. Spoiler: lo de OASIS no sale muy bien.

El rebranding de Meta no es el primero de un gigante tecnológico: en 2015 lo hizo Google Inc. transformando su empresa matriz en Alphabet para agrupar buscador Google y sus servicios, las redes de inversión Google Capital y Google Ventures, la proveedora de servicios de internet Fiber, la compañía de investigación en biotecnología Calico, la desarrolladora de tecnología para el hogar Nest, la urbanista Sidewalk Labs, y la encargada de desarrollar proyectos futuristas Google X. Un año después ocurrió lo mismo con Snapchat, que se transformó en Snap Inc, cuando a la red social se sumaron la empresa de lentes de sol con cámara Spectacles, la aplicación de stickers Bitmoji y la compañía de software para fotografías Looksery, así como la aplicación de localización en tiempo real Zenly.