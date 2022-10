La segunda edición de Cósmica Cultura Contemporánea (cosmica.uy), la feria de 45 días de duración que tiene a Tribu (Maldonado 1858) como epicentro, despunta este martes a las 19.00 con la apertura de la exposición La tierra no se lo ha tragado. De ese modo se iniciará una agenda que incluye música, danza, cine, encuentros de literatura y pensamiento en el Ágora, laboratorio, plataforma de proyectos, espectáculo en la vía pública, mercado y tienda.

Una nueva carta acompañará tanto trajín y estará a cargo de Gabriela Hernández. En el rubro gastronómico, entonces, podrá encontrarse de aquí hasta el 10 de diciembre, en el horario de martes a domingo de 17.00 a medianoche, entre otras cosas: tapas, empanadas (de champiñones, shiitake al ajillo, provolone, carne de lomo cortado a cuchillo y veganas de ratatouille), croquetas, berenjenas (salteadas o rebozadas en panko), ossobuco braseado en tannat y papas con cebolla caramelizada y dambo, tortillas de maíz, lomo salteado con pico gallo, palta y cebollín, lengua, cebolla encurtida y criollita, mini tonkatsu, suprema o solomillo rebozados, bocaditos de maíz con dahl de porotos negros y maní, fainá crocante con hongos y cebolla caramelizada, provolone, chorizo y criollita.

El vino y el tiempo

“Adaptación de la viticultura al cambio climático” se titula la charla que dará el miércoles, a las 19.30 en la Alianza Francesa (Bulevar Artigas 1271), con entrada gratuita, Hervé Quénol (Université Rennes 2, Francia). El director de investigación, geógrafo experto en estudios de clima a escala fina en viñedos expondrá en el marco del proyecto Climat Amsud: “High-resolution scenarios for vineyard adaptation to climate change: application to Argentinean and Uruguayan viticulture” (Facultad de Agronomía, Universidad de la República).

Festival cervecero en Nueva Helvecia

Por segundo año, el Camino de los Colonos conectará cerveceros artesanales, establecimientos gastronómicos (salchichas, fondue, chocolates) y música en vivo de la zona, ya que el 12 de noviembre vuelve a organizar BierGarten en Nueva Helvecia. Las entradas anticipadas cuestan $ 590 (incluyen vaso del evento y seis degustaciones de cerveza artesanal) y $ 300 sin consumición. Algunas vías para conseguirlas: mensaje o Whatsapp al 098 910 721 o al 099 717 148, en la Ancap Colonia Suiza (Whatsapp 091 356 911) o en Helvecia Libros. Parte de lo recaudado irá a beneficio de Cadis Colonia Suiza.

Debut editorial

Este miércoles a las 19.00 en Nona Café (Costa Rica 1555), en Carrasco, Mery Bernardi presentará oficialmente su libro Pienso, cocino y como (Planeta-Gastro), “un recetario que, además, brinda herramientas e información para que, cada día, puedas decidir qué es lo que mejor se adapta a tu búsqueda constante del bienestar físico, emocional y mental”, adelanta la contratapa. “El trabajo en el ambiente gastronómico la llevó a entender que su verdadera pasión es dar clases de cocina. Ayudar a que las personas puedan sentir lo mismo que ella siente cuando se conecta con los alimentos y difundir la importancia que tiene saber lo que comemos, y cómo lo hacemos, redescubriendo así el valor de lo casero, de la materia prima simple y de calidad, valorando lo artesanal y autóctono”. Para explicarlo mejor, la acompañarán sus colegas Gabriela Miconi, quien además escribió el prólogo, y Marian laquecocina, entre otras.