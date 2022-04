No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Elon Musk es, desde el año pasado, el hombre más rico del mundo, si tomamos en cuenta el valor de su patrimonio. Sin embargo, no tiene tanto dinero líquido como para afrontar una compra de más de 40.000 millones de dólares, que es lo que propuso pagar para convertirse en el único propietario de Twitter.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que no parece que vaya a encontrar socios en el directorio de la red social, que no ven con buenos ojos que Musk se apropie de la empresa, está buscando aliados en otras partes.

Según los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal, ese aliado ya apareció. Se trata de Apollo Global Management, el fondo de inversión que anteriormente compró Yahoo! y AOL por 5.000 millones de dólares.

Mientras tanto, Twitter ofreció a los accionistas la posibilidad de comprar más títulos por un precio con descuento, en caso de que un comprador busque quedarse con el control, con la intención de ganar tiempo y evaluar otras ofertas para evitar que Musk se convierta en el propietario de la red social.