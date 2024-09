“Es algo que está pasando en todos lados a diferentes ritmos: el vermú está en expansión”, asegura el bartender y sommelier Álvaro Aniano. “Cada vez hay más vermuterías, incluso en países como Brasil o México, que no tienen tanta tradición de esta bebida. Nuestros abuelos tomaban vermú, es algo muy europeo y propio de regiones que producen vino. Hay países que no producen vino y entonces no son tan vermuteros, pero en todos los mercados crece el consumo, tal vez no tan explosivamente como fue con la cerveza artesanal o con el gin, por suerte. Pero es tan genuino lo que genera, que la gente que lo va descubriendo lo adopta”.

En ese contexto es que a partir del viernes Montevideo será sede del primer Encuentro Vermutero Latinoamericano, que reunirá a 16 elaboradores de Uruguay, Argentina, México, Brasil, Chile, Bolivia y Perú. Colombia, que no produce, también dirá presente ya que tiene una vermutería. Entre el 20 y 22 de setiembre esta cumbre vermutera organizada por Vermut Flores (Uruguay) y La Fuerza Vermú (de Mendoza, Argentina) propone una serie de eventos en bares, una feria, charlas y degustaciones. Será la oportunidad de probar y comprar botellas que no se distribuyen en plaza, ya que participa una amplia gama de grifas artesanales, algunas incipientes y otras que acumulan tiempo, experiencia y premios internacionales: Belgrano (Argentina), Carmel (México), Luther (Chile), Pobre Vermut (Argentina), Avelino (Perú), Al Voleo (Argentina), Yerba Santa (Bolivia), Gargalo (Brasil), Maledetto (Uruguay), San Basile (Brasil), De Lucca (Uruguay), Vermú de Casa (México), Trinca (Brasil) y Rooster (Uruguay), aparte de los impulsores.

La magia de los botánicos

Los encuentros vermuteros comenzaron en Argentina, a partir de una iniciativa de La Fuerza, un vermú de impronta andina. Aunque ya se organizaron cinco ediciones, esta será la primera que congregará a elaboradores de siete países y que se extenderá durante tres días.

El cronograma despuntará el viernes 20 a las 20.00 con entrada libre, cuando los brasileños Tábata Margao y Ale Bussab, de la afamada vermutería Trinca, de San Pablo, tomen la barra de Vermutería Flores (Miñones 455, Punta Carretas) para preparar cócteles especiales.

El sábado, desde las 14.00, se desarrollará en Magnolio Sala (Pablo de María 1015) el conversatorio “De sur a norte”, que conducirá Salvador Banchero, sobre cómo se ve, cómo se piensa y cómo se hace el nuevo vermú en este lado del mundo. Como el ingreso será únicamente por invitación, las charlas se transmitirán a través de streaming en https://www.wego.uy/evento/encuentrovermutero. La jornada incluirá presentaciones como “La trampa del origen”, con Maxi Guerra, creador de Gastropolítica, el podcast gastronómico en español más escuchado en el mundo, además de “Las razones de esta aventura”, charla conjunta entre Aniano y Martín Auzmendi (La Fuerza), “Más allá del pisco, el vermú en el Pacífico sur”, intercambio entre Benjamín Arroyo (Luther), Criss Vargas (Pobre Vermut) y Aldo Silva (Avelino), “Desde la barra”, conversación entre los bartenders Aniano, Tábata Magarão y Gonzalo Arancibia, “De sur a norte: el largo camino para llevar nuestro vermú al mundo”, con Agustín Camps (La Fuerza) y Juan Andrés Marichal (Flores), “Tradición u origen: nuevos caminos del vermú”, charla junto a Antonio Osorio (Carmel), Ale Bussab (Trinca) y Nelly Soria (Yerba Santa).

Al final se firmará un manifiesto con la intención de establecer el 21 de setiembre como Día Internacional del Vermú en el hemisferio sur (en el norte ya existe, pero coincide con su equinoccio de primavera).

El sábado 21, a partir de las 20.00, estará en marcha un pop up vermutero; esto es, el chileno Gonzalo Arancibia tomará la barra del hotel Costanero (Rambla República del Perú 137) y el domingo 22 tendrá lugar la instancia más abierta de todo el fin de semana, con una feria de degustación, de 12.00 a 16.00, en Recreo Ciudad Vieja (Sarandí 320), donde el juego consistirá en probar más de 30 etiquetas de vermú. Las entradas a 590 pesos se pueden adquirir en https://accesofacil.com/Encuentro-Vermutero/info e incluyen un vaso del encuentro.

Cocinar y disfrutar en Sinergia Design

Este jueves 19 de setiembre a las 19.00 habrá una instancia de aprendizaje y deleite para gastrónomos aficionados en Sinergia Design (Colonia 2235, sala Dante). Bajo la consigna “Experiencia gastronómica para los sentidos”, la invitación es a sumergirse en una tardecita primaveral en la cual el chef Adrián Parrilla en los fuegos junto con la anfitriona Analía Díaz Figueroa darán las pautas culinarias.

No es requisito contar con nociones de cocina y además todo lo necesario para las preparaciones será proporcionado por los organizadores. El plan es dejarse guiar para seguir la clase y conseguir platos sencillos y accesibles, mientras se descubren aromas y sabores. Habrá dos preparaciones de bienvenida, previo al taller, y luego un menú de tres pasos, donde el producto de mar tendrá un lugar destacado, maridados con vino, y café de especialidad para el cierre.

Para inscribirse y reservar tickets a 2.500 pesos: https://ladiaria.com.uy/Urj.

Antesala de asadores

Mariana Tucuna recibe este miércoles a las 18.30 en La Guinda (Maldonado 1983) a dos colegas de la academia mexicana del asado, que llegan para competir en el Mundial de asadores, y juntos brindarán un taller de cocina fusión con cupos limitados.

La clase de una hora y media cuesta 900 pesos e incluye degustación de tacos y mezcal. Por reservas: @laguinda.mvd.