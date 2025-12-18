El 4 de diciembre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) dio a conocer la la restauración de la casa Cravotto, realizada por la Dirección General de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar). La vivienda estudio fue proyectada y construida entre 1932 y 1933 por el arquitecto y docente de la facultad Mauricio Cravotto (1893-1962), quien dedicó gran parte de su tiempo al campo del urbanismo. En esta pionera expresión moderna nacional, austera y dispuesta en cuatro niveles, Cravotto priorizó la proyección hacia la avenida Sarmiento y desde esa esquina presentó juegos de huecos y salientes que escapan a ideas preconcebidas de fachada. Llamó Kalinen a la residencia que compartió con su mujer Lina y sus dos hijos, Ana Matilde y Antonio. Este último lo relevó tras su fallecimiento; es decir que Antonio Cravotto, también arquitecto y docente de la facultad, permaneció allí junto a su esposa, Delma Menéndez.

Gentileza, FADU.

La vivienda, designada Monumento Histórico Nacional en 1990, fue adquirida por la FADU en 2021 y desde entonces se estuvo trabajando en su recuperación. Este proceso tiene varias etapas. El hijo de Cravotto tenía la voluntad de que la documentación generada durante la trayectoria de ambos profesionales, que se encuentra en el estudio ubicado en la planta baja de la casa, quedase a cargo de la facultad, disponible como archivo de consulta para investigadores. Por ese motivo, su familia –hoy agrupada como Fundación Cravotto– se acercó al Instituto de Historia, y desde 2014 se lleva a cabo el procesamiento de la documentación.

En 2019, por iniciativa del ejecutivo del grupo de viaje de la FADU, que estaba buscando un lugar cercano a la facultad para reubicar sus oficinas, surge la propuesta de comprar la propiedad y ubicar la base de operaciones de la rifa en los pisos superiores (niveles de dormitorios) y que se desarrolle en la planta baja y primer piso el proyecto de casa-museo, similar al que funciona en la vecina casa Vilamajó desde 2012, gestionado por la FADU.

Gentileza, FADU.

Este acuerdo permitió que la Udelar y la Rifa de Arquitectura, conjuntamente, pudieran financiar la obra, con la colaboración de la Comisión de Patrimonio (2020-2024). En marzo de 2025, en etapa de terminaciones, comenzó la mudanza de las oficinas de la rifa. También se retomó la actividad en el archivo (procesamiento y consulta de investigadores).

El proyecto de casa-museo, todavía en proceso, se implementaría en un futuro en conjunto con la casa Vilamajó, dentro de la Unidad Académica de Comunicación y Gestión cultural de la FADU. Aún no se encuentra abierto al público, ya que se sigue trabajando en él.

Rambla Sur.

El viento en la cara y el archivo que se multiplica

La muestra Ramblasur: objeto, archivo, paisaje se presenta el jueves 18 de diciembre a las 19:00 en Magma Futura (Pablo de María 1011). Es un trabajo de videoinstalación que toma como punto de partida la filmación sobre la construcción de la Rambla Sur, en película fotoquímica de 16 mm, originalmente silente, entre 1928 y 1935. El material fue recuperado, digitalizado y restaurado por el Archivo Audiovisual Dina Pintos (Universidad Católica del Uruguay), en el marco de un proyecto financiado por Montevideo Audiovisual. Se puede acceder libre y completamente a él a través del repositorio liberi.ici.edu.uy. Además, previo registro gratuito, también figura en +Cinemateca. Ya que un 31 de diciembre, 90 años atrás, quedó inaugurada esa zona de la Rambla, es una oportunidad además para consultar, sobre el mismo tema, el libro editado por el Centro de Fotografía.

Organizada en el marco académico de un trabajo en curso sobre representaciones cinematográficas del espacio urbano y el uso creativo de archivos audiovisuales, la instancia de este jueves recoge parte de la investigación doctoral que Juan Marra desarrolla en torno al documental expandido. Constituye así una muestra concreta de cómo el patrimonio audiovisual no sólo preserva, sino que puede convertirse, como en este caso, en materia prima para la creación artística contemporánea.

La inscripción a la inauguración se realiza de forma gratuita. Luego, el trabajo quedará disponible para todo público desde el sábado 20 hasta el sábado 27 de diciembre.

Luces largas documentadas

Una noticia curiosa, de la que daba cuenta la prensa hace 20 años, despertó una investigación de índole artística, que ocupará hasta marzo de 2026 la sala contemporánea emplazada en el subsuelo del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco (Circunvalación Durango y 1° de Mayo). Se trata del proyecto Pharus, poética de lo visible, de Matilde Marín, que reúne fotografías y registros audiovisuales, iniciados cuando la artista argentina descubrió que los faros del mundo comenzaban a desconectarse ante el avance del GPS. Orientada por la etimología griega de pharus —“la luz que guía el destino de los hombres”—, Marín emprendió un recorrido por distintos territorios, para definir el alcance de esta reflexión que, como señala Laura Malosetti Costa, directora del museo, plasma “la serena belleza de las inmensidades y en ellas la fragilidad de las creaciones humanas…”.

“Imaginé este tiempo contemporáneo, tan complejo y cambiante, sin aquella luz que durante siglos orientó a los navegantes del mundo”, recuerda Marín, acerca del puntapié para este work in progress, sin fecha de cierre, que convierte cada viaje de trabajo en una oportunidad de descubrimiento y acopio de material.

Esta fotógrafa y artista visual argentina, declarada personalidad destacada de la Cultura en 2010 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2021 fue elegida presidenta de la Academia Nacional de Bellas Artes, en el período 2022-2024, y presidenta de la Fundación Klemm.