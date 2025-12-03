El Municipio B impulsa la creación del reconocimiento Cafés y bares notables, para locales ubicados en los barrios de su jurisdicción, con el objetivo de valorar, proteger y proyectar este tipo de establecimientos históricos.

Para diseñar el llamado se tomaron en cuenta antecedentes departamentales tanto como iniciativas internacionales, considerando estos espacios, más allá de su servicio gastronómico, por su arquitectura y por su función comunitaria. Inspirado en experiencias como los Bares Notables de Buenos Aires y la Ruta de Cafés Históricos de Europa, el programa busca consolidar un circuito cultural atractivo para vecinos y visitantes, posicionando al Municipio B como territorio de valor patrimonial y desarrollo local.

En el lanzamiento de la propuesta participaron el intendente de Montevideo, Mario Bergara, la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram, el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Carlos Varela, la directora de la División Turismo de la Intendencia, Karina Fortete, y el presidente de Cambadu, Daniel Fernández. El intendente destacó la importancia de los viejos boliches de Montevideo, donde distintas generaciones se cruzaban con exponentes de la intelectualidad uruguaya, a la vez que resaltó el papel que aportan en términos barriales, de encuentro y socialización, en un entramado que abarcaba todo el departamento. Bergara celebró una iniciativa “fantástica, que se propone hilvanar con lógica de homenaje en el presente, con una mirada patrimonial y desde el lado social y cultural”.

Para diseñar la propuesta, las autoridades locales mantuvieron un intercambio con el programa Bares Notables de Buenos Aires, con el propósito de generar vínculos y sinergias. Como escribía la argentina Sara Gallardo en Los galgos, los galgos: “Los mostradores son eso. Muelles para que atraquen un rato, jadeando, los que andan y batallan por ahí, y después tornen a echarse al mar, a arreglárselas, llenos los oídos del batifondo de las olas, el pelo y el corazón lleno de sal”. Un bar histórico porteño, precisamente, lleva el nombre de esa novela.

Condiciones y beneficios

Los criterios de selección contemplarán la antigüedad, el valor patrimonial, la actividad cultural y el aporte turístico a la vida del barrio. Los negocios deberán contar con las habilitaciones pertinentes al momento de la inscripción. Los seleccionados serán reconocidos con una placa distintiva y serán incluidos en un circuito cultural turístico anual orientado a fortalecer la economía local, además de exoneraciones del canon por mesas y sillas alineadas con la normativa vigente.

Las bases y condiciones, así como el formulario de postulación están disponibles en la página web del Municipio B.

Brindis por la comparsa

Este miércoles será presentado en sociedad el vino y medio y medio de Cuareim 1080 en la asociación cultural que lleva su nombre, en el corazón del Barrio Sur (Carlos Gardel 1194). La actividad comenzará a las 17.30 con un recorrido por el circuito Latido Afro y culminará a las 19.45 con el espectáculo de C1080. Para asistir es necesario inscribirse a través del correo [email protected].

Se trata de una iniciativa de la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, junto con la Asociación Turística de Montevideo (ATM) y sus socios, en una apuesta a fortalecer la identidad cultural y promover nuevas experiencias turísticas. Un lanzamiento similar, que integra legado y enoturismo, se llevó adelante con el vino del estadio Centenario.

En este caso, el producto apunta a valorizar esta comparsa, asociada al histórico conventillo Mediomundo, mostrando el aporte de las comunidades afrodescendientes y reforzando el sentido de pertenencia. Forma parte de uno de los lineamientos de trabajo del departamento, que es potenciar el afroturismo. Los vinos son el resultado de la articulación entre los socios Ángel Fallabrino, Familia Dardanelli y Bodega Santa Rosa, además de Cuareim 1080 y la comunidad.

Fiesta en el Cerro

Grecia Tomada es el festival callejero con el que el Centro Cultural Florencio Sánchez cierra la temporada celebrando junto al barrio. Este viernes, una vez más la calle Grecia se transformará en un corredor de diversidad cultural, desde Prusia hasta el Once Cultural Oeste, que se suma en esta quinta edición, en la que también participa El Balcón del Cerro.

La grilla comprenderá una feria de emprendimientos desde las 17.00, espectáculos artísticos e intervenciones, la actuación de la comparsa Fortaleza Candombera, Clap Clap Circo, el coro Las Voces del Florencio, la Banda Sinfónica de Montevideo, presentando Tangazo, la murga chilena La Corre y Vuela y el cierre, a las 21.45, con Kumbiaracha.

Cosecha colectiva

La organización Redalco está convocando a la última cosecha del año para este sábado, de 8.30 a 13.00 aproximadamente, en Kiyú, San José. Los contactó un productor que no puede vender sus mandarinas porque no tienen el tamaño adecuado. “Todo lo recolectado irá directo a miles de familias que hoy necesitan de nuestra ayuda. Entre todos podemos cambiar realidades”, alientan desde sus redes. Para contar con más información y sumarse hay que escribirles a @redalcouy.