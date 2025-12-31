Transporte

El 31 de diciembre, el transporte colectivo funciona como un día festivo: los servicios comenzarán a disminuir entre las 18.00 y las 19.00, y a partir de las 19.30 no habrá salidas de ómnibus desde las terminales, informó la Intendencia de Montevideo. De todas formas, se pueden chequear las salidas en el sitio web del Sistema de Transporte Público, seleccionando la opción “horario especial”.

En tanto, el 1º de enero de 2026 no habrá servicio, ya que se celebra el Día del Transportista además del Año Nuevo. El funcionamiento normal volverá el viernes 2 de enero.

El transporte suburbano funcionará de manera similar al capitalino, con las últimas salidas a las 18.59 del 31 de diciembre, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El 1º de enero no habrá servicio de transporte suburbano por el Día del Transportista.

Los taxis funcionarán con normalidad, informaron desde la Gremial Única del Taxi.

Intendencia de Montevideo

Este 31 de diciembre, el funcionamiento general de la Intendencia de Montevideo será de 9.00 a 12.00, mientras que la atención al público será entre las 9.15 y las 11.45.

Los servicios de limpieza para esos días funcionarán entre las 5.00 y las 19.00, mientras que el 1º de enero el funcionamiento normal retomará a partir de las 22.00, con el servicio nocturno.

El estacionamiento tarifado funcionará normal el 31 de diciembre, pero no regirá durante el feriado del 1º de enero.

Género

El 31 de diciembre los servicios de la Comuna Mujer de la Intendencia de Montevideo adelantarán su hora de cierre a entre las 14.00 y las 16.00, mientras que el 1º de enero permanecerán cerradas.

En tanto, el servicio de atención presencial para mujeres en situación de violencia de género, que funciona los 365 días del año (en Soriano 1426, planta baja), atenderá en sus horarios habituales: todos los días de 18.00 a 21.00 y a través de la línea telefónica 1950 8888.

Shoppings

En tanto, los shoppings abren hasta las 15.00 el 31 de diciembre, mientras que el 1º de enero permanecerán cerrados.