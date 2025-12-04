El restaurante bogotano El Chato, dirigido por el chef Álvaro Clavijo, conquistó el martes el primer puesto de la región, al ser nombrado el mejor restaurante de América Latina 2025, en la ceremonia de los premios Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala. El reconocimiento, según los organizadores, subraya la creciente influencia de la alta cocina colombiana, que en este caso conjuga técnicas contemporáneas, honrando el trabajo de los productores y resaltando los “ritmos de la tierra”. Clavijo recordó que el proyecto comenzó hace nueve años “de una manera muy conservadora” y que fue evolucionando. “Poner a Colombia a este nivel nunca lo había ni pensado ni imaginado”, aseguró en rueda de prensa. “Esto es un premio para países que no están tan reconocidos por su gastronomía”, concluyó.

En los 50 premiados del continente, el segundo lugar fue ocupado por Kjolle (Lima, Perú), bajo la dirección de la chef Pía León, quien previamente saltó a la fama como jefa de cocina del galardonado Central. Según los organizadores, Kjolle se centra en exhibir la vibrante biodiversidad y gastronomía peruana, dando rienda suelta al instinto creativo de León. Este emprendimiento no sólo se consolidó como un éxito al ser nombrado mejor restaurante de Perú 2025, sino que también se llevó el premio al Arte de la Hospitalidad 2025.

Foto: Macarena Langleib

La tercera posición fue para el vecino Don Julio (Buenos Aires), mejor restaurante de Argentina 2025, un negocio familiar fundado hace más de 25 años por el sommelier Pablo Rivero, enfocado en la agricultura regenerativa, que eleva el concepto de parrillada en el corazón de Palermo.

En la cuarta posición se ubicó Mérito (Lima, Perú), en la quinta se encuentra Celele (Cartagena, Colombia), en el sexto escalón quedó Boragó (Santiago, Chile), en el séptimo puesto, Quintonil (Ciudad de México), la octava posición la ocupa Tuju (San Pablo), en el noveno lugar se encuentra Cosme (Lima), y cerrando el grupo de los diez primeros se situó Nuema (Quito, Ecuador).

Foto: Macarena Langleib

Esa misma noche se reveló que el ecuatoriano Alejandro Chamorro era el nombre elegido para el reconocimiento Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2025. Chamorro se formó con el peruano Gastón Acurio y trabajó en el prestigioso Noma. En 2014, de vuelta a su país, abrió Nuema junto a su socia, la pastelera Pía Salazar.

Foto: Macarena Langleib

El talento de la mejor chef 2025 fue reconocido en Tássia Magalhães, que desde 2021 lleva adelante Nelita, en el barrio Pinheiros, de San Pablo. Comandado por una brigada íntegramente de mujeres, su cocina, que subió al número 12 del ranking, lleva el ADN italiano de su formación e ingredientes del valle de Paraíba, donde creció. Se puede comer a la carta en las mesas compartidas e individuales, u optar por el menú degustación, de 11 pasos, inspirado, por ejemplo, en los colores de una pintura de su coterráneo, Di Cavalcanti (1897-1976), que se despacha únicamente para la cena y a la barra de mármol, en escultóricos platos de cerámica que llegan sobre grandes bandejas de madera. Magalhães también está al frente de Mag Market, una panadería en la que explora la veta francesa.

Foto: Macarena Langleib

Los representantes uruguayos aparecen en la segunda mitad o lista extendida a 100 y siguen siendo dos de Maldonado, Parador La Huella, de José Ignacio, en el puesto 83, y Lo de Tere, en Punta del Este, en el 92, y el más joven, Manzanar, en Montevideo, que ocupa el sitial 86.

Foto: Macarena Langleib

La lista se elabora a través de 300 votantes regionales, de 23 países, con un 25% de votantes en cada edición, con la garantía de contar con un panel “diverso y equilibrado en cuanto a género”, recalcan.