Del sueño del bebé pende el de sus cuidadores. De modo que velar por él es una tarea que repercute en la salud física y mental de los padres o personas a cargo. La psicóloga Elianne Silberman, formada en terapia cognitivo-conductual y especializada en sueño en el Sleep Disorder Center, de la Universidad de Nueva York, dedica su primer libro a este tema: Sueño y crianza. Guía científica y emocional para acompañar el sueño de tu bebé sin enloquecer (Grijalbo, noviembre 2025, 168 páginas, $ 890).

Reorganizar la rutina para aprender de los ciclos de descanso y adaptarse a los ritmos del nuevo integrante de la casa, conocer sus necesidades, las posibles causas de sus despertares, mientras se va acompañando su desarrollo y se forjan un entorno seguro y un apego sano son los puntos que aborda este manual. “No tienen un sueño 'equivocado', simplemente están en una etapa evolutiva distinta”, concluye. De párrafos breves y con punteos frecuentes sobre trastornos, miedos y herramientas, puede resultar útil para entrenar a primerizos y reincidentes mientras atraviesan su propia deprivación de sueño.

La posición correcta, los horarios de lactancia, el colecho y la cohabitación, la dentición, por qué atender el llanto de los bebés, no forzar procesos y llevar un diario de sueño son parte de los asuntos abordados; en buena parte del libro los capítulos se ordenan por edades (desde el nacimiento hasta los tres meses, de cuatro a siete...) e incluye una sección de mitos particularmente interesante. Allí figura, por ejemplo, “si lo mantenés despierto de día, va a dormir mejor de noche”, lo que esta especialista califica como “uno de los consejos más dañinos que aún se escuchan con frecuencia. La idea de 'cansarlo para que duerma' ignora cómo funciona el sistema de sueño infantil”. Y a continuación desglosa el sistema homeostático y el sistema circadiano para explicar su postura.

En definitiva, es una guía con base en la clínica, en la evidencia científica y en la escucha, que procura despejar dudas, brindar opciones y contemplar el bienestar de todo el grupo familiar (que, como apunta Manuela da Silveira desde el prólogo, puede tener distintas miradas sobre cómo afrontar el desafío de la crianza).

Desde el inicio, Silberman, que dirige SOS.ZZZ, “un espacio dedicado a acompañar a familias, instituciones educativas y empresas en el cuidado del descanso”, deja claro estar lejos de los métodos que sacrifican lo afectivo. Por el contrario, puede leerse a propósito de la regulación emocional de ese ser humano en constante cambio: “El sueño sigue siendo profundamente vincular. El bebé no duerme 'solo', duerme con el cuerpo y la memoria de quienes lo sostienen. El apego seguro se construye en estos pequeños momentos cotidianos en los que alguien responde con ternura, aun en la madrugada”.

Teatro terapéutico

Melina Gorzy y Paula Lieberman comparten dos vocaciones: la psicología y el teatro. Eso las llevó a coordinar un espacio en el que utilizan recursos teatrales con niños y adolescentes. Su experiencia trabajando como docentes del área artística les hizo reconocer el potencial de esos recursos para acompañar procesos personales. Es importante distinguir estos talleres de una clase de teatro: “En los grupos terapéuticos trabajamos sobre las propias vivencias, emociones y conflictos de quienes participan, favoreciendo el encuentro y el intercambio, en un espacio de cuidado y contención”, explican.

“En el encuentro con pares, descubren formas de vincularse, encuentran nuevos sentidos a sus problemáticas, empatizan con otras historias y exploran distintos roles”. Al mismo tiempo, se constituye como un lugar de pertenencia en el que sentirse comprendidos, observan, ya que el juego teatral promueve el contacto con las emociones así como permite posicionarse en nuevos roles sin miedo al juicio y desprenderse de etiquetas impuestas.

Trabajan en un proceso anual con una frecuencia semanal de 1 hora y 15 minutos los miércoles de tarde en Espacio Guidaí (Trabajo 2762 esquina Libertad). Para coordinar una reunión virtual: 094 504 747 o 098 688 000.

Hidrogimnasia para personas mayores

Hasta el 6 de marzo inclusive hay plazo para anotarse para el programa de hidrogimnasia dirigido a personas de 60 años en adelante impulsado por la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo (IM). Las clases semanales son gratuitas y en distintos clubes: Tabaré, Biguá, Malvín y ACJ Portones.

La inscripción se realiza únicamente mediante un formulario web y, como la actividad está sujeta a la disponibilidad de cada institución deportiva, los cupos se asignarán mediante sorteo.

Los resultados se publicarán en la web de la IM el 16 de marzo, junto con el calendario de las actividades. No es necesario presentar documentación al momento de completar el formulario. Una vez asignado el cupo, será obligatorio al inicio de las clases: cédula de identidad y carné de salud vigente.

Filosofía a dúo

Historias de amor y de muerte es la nueva temática con la que la periodista Soledad Barruti y el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber regresan a Uruguay. Barruti escribió los libros Mal comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando (editorial Planeta, 2013) y Mala leche (Planeta, 2018). Su pareja es, además de divulgador y docente, autor de El amor es imposible. Ocho tesis filosóficas (Paidós, 2023) y Filosofía en 11 frases (Paidós, 2018), entre otros. Sus conferencias están programadas para el 27 de febrero a las 20.00 en el hotel Radisson Victoria Plaza (Plaza Independencia 759) y el sábado 28 en el Cantegrill de Punta del Este. Las entradas se venden en Redtickets desde $ 1.460.