Recolectores costeros

“Buscamos personas aventureras”, dicen desde Recológica, una organización que desde 2023 trabaja “junto a empresas privadas, organismos públicos y fundaciones desarrollando experiencias empresariales sostenibles que combinan acción, educación y resultados medibles” como plantaciones, talleres y limpiezas.

El Desafío Bicirrecolección, que impulsan, nació en 2024 durante la Semana de Turismo como una travesía deportiva y ambiental por el litoral uruguayo. La iniciativa combina el deporte, la movilidad y la acción directa, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo mediante la recolección de residuos en playas de la costa.

En la primera edición, la travesía recorrió 330 kilómetros, abarcando diez playas de cuatro departamentos, y logró la recolección de 350 kilos de residuos.

Ahora van por más con esta tercera edición, que implica ir en bicicleta por la costa, desde Montevideo hasta Punta del Diablo, durante siete días, parando en diferentes playas de la capital, Canelones, Maldonado y Rocha para hacer una limpieza de basura en cada una. “Los residuos resultantes los pesamos, para ir controlando y exponer los resultados de lo recolectado”, cuentan. Este año el desafío es juntar 500 kg.

La salida está programada para el 28 de marzo, con la intención de llegar el 3 de abril a la meta rochense, mientras procuran distintas clases de alojamiento en el camino. “Es importante que se sume gente para aumentar el volumen en la recolección y también las empresas o pymes que quieran apoyar la travesía”, subrayan. Para sumarse de una u otra forma, el teléfono de contacto es 092995887.

Asalto de carnaval en Punta Gorda

Este viernes a las 20.30, con el nombre “Asalto al Molino de Pérez”, se desplegará un baile de carnaval con entrada libre en el parque Baroffio. La consigna es llevar elementos como sombreros, collares, pañuelos y pareos para compartir y disfrazarse, ya que en el lugar habrá maquillaje artístico. Además, funcionará una cantina (solo aceptarán efectivo).

Mascaritas de río en Santa Lucía

El fin de semana tendrá lugar una nueva edición del Carnaval de Embarcaciones del Río Santa Lucía, dedicada esta vez a Christian Canario García. Será el sábado 28 de febrero en las inmediaciones del puente José Pepe Monzeglio, ubicado sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 83, en la ciudad de Santa Lucía. La movida comenzará a las 18.00 con el desfile y concurso de embarcaciones alegóricas y mascaritas flotantes, que se extenderá hasta el anochecer. El espectáculo continuará en el escenario artístico y habrá plaza de comida, juegos infantiles y feria de artesanos hasta la medianoche.

Por más información e inscripciones hay que contactarse al 099 570 757.

Tardes de música en Parque Rodó

Este viernes de 18.00 a 21.00, el Museo Nacional de Artes Visuales (entrada por Tomás Giribaldi 2283) activará sus Tardes de Jardín, un nuevo ciclo de programas públicos que propone una serie de encuentros a lo largo del año, que entrelazarán disciplinas artísticas con la impronta de cada estación.

La presentación se llevará adelante en colaboración con el Instituto Nacional de Música, en el marco de su programa Territorios Musicales. Combinará sets en vivo y DJ nacionales, entre otros Ian Lampel, más una feria de vinilos a cargo de Little Butterfly Records y Sonograma.

Prometen vinos, helados y aguas saborizadas que acompañarán la tardecita sonora.

Tiburones en la playa Malvín

La Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay organiza para este viernes a las 20.00 una función especial de cine al aire libre en el predio donde se ubicaba el Cine Auditorio Malvín (rambla O’Higgins y Michigan), de Los tiburones (2019), de Lucía Garibaldi.

La elección de este espacio reviste un valor simbólico particular, dado que allí funcionó históricamente la pantalla de cine del barrio, que en la fecha de la función cumpliría 99 años. Sugieren llevar silla playera y abrigo para disfrutar de la proyección con más comodidad.

Legado afro en Pocitos

Se dio a conocer el proyecto ganador para la realización de un mural en la Plazuela de las Lavanderas, en la proa que forman las calles Buxareo, Echevarriarza y Camino de los Hormigueros. Presentada con el nombre “Tejidas”, la propuesta de Valeria Vega Santos, Alondra Pereira y Wendy Resnic busca representar a las ancestras que oficiaron de lavanderas y a las mujeres que hacen trabajo doméstico en Uruguay. Las artistas explicaron sobre la obra: “Es un entramado de manos afros que lavan construyendo historia y cultura [...] que pasan desapercibidas cuando, en realidad, son la base de producción de nuestra sociedad”. Está previsto que el mural sea pintado durante marzo.

La Plazuela de las Lavanderas honra a las mujeres, mayoritariamente afrodescendientes, que libraron y ganaron, a principios del siglo XX, una dura huelga en defensa de su trabajo. Fueron ellas las que, al excavar pozos para lavar, dieron nombre al arroyo de los Pocitos y al barrio, como recuerda una placa.

Cocreación con imágenes en Palermo

Cada jueves, desde el 26 de febrero a las 19.00 hasta el 19 de marzo, en el Centro Cultural UTU (Gonzalo Ramírez 1675), la artista Magela Ferrero guiará Horizontal, una instalación que consiste en presentar una bobina de papel de 40 metros x 0,90 centímetros, impresa con fotografías, que se irá desplegando sobre una tabla de 10 metros x 1,10 a lo largo de cuatro encuentros. A partir de las consignas que se proponen, quienes lo deseen podrán ir interviniendo con palabras, señalizaciones o destaques esas fotografías para colgar y eventualmente llevarse.

Fundamenta Ferrero: “Cuando se propone, expone o presenta un trabajo en una sala, por lo general, queda poco espacio-tiempo para intercambiar ideas o impresiones con les visitantes. La experiencia suele ser contemplativa, silenciosa, temporal, por lo que, si algo se activara en esa persona durante la vista, sea una pregunta, una discrepancia, una variación en el punto de vista de lo propuesto o una respuesta, difícilmente podremos conocerla, darle lugar o ponerla en diálogo. Nos proponemos horizontalizar el vínculo, llevando la propuesta a una mesa, donde el papel impreso pueda funcionar como punto de partida y nos demos el tiempo para contemplar, elegir, compartir, decir y escuchar”.