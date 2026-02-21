Enroscados

El Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU) lanzó la tercera edición del Concurso Nacional de Rosca de Pascua, dirigido a panaderías de todo el país, estén o no asociadas. El certamen se desarrolla en dos categorías: rosca tradicional, simple, y rosca innovación, que permite el uso de rellenos y decoraciones, siempre que se respete la identidad del producto. Cada panadería podrá participar en una o en ambas, y las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo.

La competencia tendrá una etapa de preselección el 17 de marzo y una final presencial el 19 de marzo en la sede del CIPU, donde se definirán los tres ganadores por categoría.

La iniciativa apunta a valorar el trabajo artesanal de las panaderías en torno a un producto arraigado en el país. Jorge Fernández, presidente del CIPU, señala que “es un producto que exige técnica, conocimiento y respeto por la receta. El concurso es una forma de visibilizar ese saber hacer y constituye una instancia de reconocimiento al oficio panadero y a la elaboración artesanal de un producto tradicional de la Pascua”. En ese marco, las elaboraciones deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento, entre ellos, un peso final de entre 800 y 900 gramos, y la elaboración sin el uso de premezclas industriales. El jurado considerará aspectos como aroma, sabor, forma, color, calidad, alveolado, distribución de las inclusiones y cocción.

Las panaderías seleccionadas recibirán un distintivo oficial y una placa conmemorativa que las acreditará como ganadoras de esta edición del campeonato nacional.

Vendimias

» Bodega Quinta Santero (Ruta 33, km 28, Sauce, Canelones) se prepara para recibir visitas el sábado 7 de marzo de 13.00 a 18.00 para que vivan la vendimia desde adentro. La jornada prevé un almuerzo estacional de la huerta preparado por Belén Salazar, maridado con vino libre y guiado por la sommelier Anna Larocca.

Como actividades complementarias habrá pisada de uva con una playlist colaborativa, un recorrido guiado por la bodega, una caminata por el bosque comestible y un digestivo final. También contemplarán un espacio para las infancias. El ticket para adultos cuesta $ 2.600, niños hasta 5 años no pagan y de 6 a 10 abonan la mitad. Ofrecen opción de transporte ida y vuelta desde Montevideo por $ 700. Por más datos: 099 252 326.

» Sin moverse de la capital, City Winery (Joaquín Requena 1094) propone este sábado, desde las 11.00, un desgranado y pisada de uvas en barricas, la experiencia de la sala inmersiva 360º y un menú especial con maridaje y tres copas de vino a $ 2.100 por persona. Para asegurarse lugar: 091 303 030.

» La fiesta de la vendimia en Bodega Santa Rosa, programada para el 28 de febrero, comenzará con una recepción en el parque, habrá pisada de uva, danzas a cargo de Amanecer Nativo y un almuerzo en el que destacan una bondiola braseada al vino tinto con puré de cabutiá especiado y una mousse de chocolate con reducción de vino tinto. Solo con reserva previa al 097 496 777.

» En Moizo el plan es este domingo, y se repite el 8 y el 22 de marzo, siempre a las 12.00. Los cupos son limitados y toman datos al 098 144 491.

Fiesta eslava

Esta tarde de sábado, a partir de las 16.00, el Club Cultural Máximo Gorki (Charrúa 1827) invita a sumergirse en la atmósfera de una de las celebraciones eslavas más cálidas y alegres: Maslenitsa. Esta celebración tan folclórica es la que da paso a la última semana de la cuaresma. El programa local, pensado para todas las edades y de carácter educativo y lúdico, incluye una presentación acerca de la festividad, un taller de creación del tradicional amuleto de la muñeca rusa, juegos tradicionales, como la ronda jorovod-carrusel, un taller de danza rusa, decoración y degustación de blinis con glaseado de azúcar de colores, maquillaje temático a cargo de una profesional y quema ceremonial de Maslenitsa.

Año nuevo chino

Este sábado (y domingo, si quedan existencias) Santé (Viejo Pancho esquina Obligado) celebra el comienzo del año del caballo de fuego a todo sabor. El equipo promete scallions, pancakes, galletas de la fortuna, lo mein, arrolladitos y sugiere, especialmente, no dejar pasar el palito helado de sticky rice y mango.

Festival del Tomate

La primera edición del Festival de tomate, que se presenta como una experiencia inmersiva para celebrar “la tierra, la biodiversidad y el sabor auténtico de la estacionalidad”, será este sábado desde las 18.00 hasta las 22.00 en la Estancia Santa Cruz de José Ignacio.

El protagonista absoluto será el tomate en todas sus formas, desde la entrada al postre: aprovechando desde variedades antiguas hasta cultivos orgánicos en un encuentro que comienza con los pies en la tierra y termina en un banquete bajo las estrellas en mesas compartidas. La tardecita dará inicio con una caminata por la huerta, guiada por Verónica Klein, Paul Benett y Andrés Gutiérrez, y a las 19.30 arrancará el despliegue gastronómico, diseñado para resaltar la versatilidad del fruto. Además, habrá degustaciones de aceites de oliva, sales premium y quesos. El maridaje seleccionado será con vinos de Familia Deicas, además de una barra de Bloody Mary, jugos naturales y cerveza artesanal.

Taller cafetero

¿Cómo preparar un mejor café en casa? ¿De qué manera darle el mejor uso a la cafetera preferida? Maxi Guerra y Pablo Corrado unen fuerzas en este taller práctico y narrativo. Aseguran que el miércoles a las 20.30 en Café Doré (Rivera 2628 esquina Simón Bolívar) despejarán cada duda, y compartirán trucos para sacar el mejor café posible con cada método, la historia detrás del diseño y el contexto en que nacieron esas cafeteras que se usan a diario. Interesados en el taller pueden y deben ingresar a cafe-dore.com.

Colonia de quesos y vinos

La cita será en marzo, el fin de semana del 21 y 22, pero los cupos son limitados para aprender en dos días y una noche a saborear vinos y quesos de la mano de Lucila Provvidente y Agustín Battelini, creadores de La Vigna Láctea. Para sumarse a este Cheese & Wine Tour hay que comunicarse al 099 478 717 o al correo [email protected].