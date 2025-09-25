Equinoccio en la huerta

El Espacio de Arte Contemporáneo (Arenal Grande 1930) se apresta a recibir la primavera con un ritual en su huerta, donde descubrir los aromas, colores y sabores de las plantas y crear juntos una experiencia sensorial que conecte con el cambio de estación. El lugar es parte de un rediseño enriquecedor, que dialoga con la fotogalería contigua mediante muestras temáticas relativas a alimentación y migración, por ejemplo. La cita es este jueves a las 16.00 en República y Miguelete. La actividad es abierta para todo público.

Planes en el parque Roosevelt

Además de las actividades recreativas, en el pulmón verde que es el Roosevelt están la pista de patinaje más grande del país (tiene entrada por la rambla) y la ludoteca Pérez Aguirre, que funciona de 10.00 a 17.00 y ofrece préstamo de pelotas, mesa de ping pong, discos para discgolf, zancos y futbolitos. En otro plan están el Sendero de la Memoria y el Sendero Guyunusa (plantas nativas) y, entre las opciones pagas, la tirolesa de Pasaporte Aventura, Parque Aéreo y el Tren de la Costa.

Día Off Line

Cocrear un día de juego no es la propuesta más habitual. Sin embargo, es la invitación para el sábado 4 de octubre desde las 10.00 hasta el atardecer en la chacra Oveja Negra (Rincón de Pando, Canelones). El plan es propiciar entre todos un día de desenchufe, para disfrutar e intercambiar conocimientos e ideas, en un entorno de naturaleza, “apostando al contacto humano directo, sin la distracción que los celulares suelen provocarnos”.

El encuentro será abierto y con entrada libre (previa inscripción). Se invita a quienes se sumen a dejar los celulares en casa o en el vehículo en el que lleguen. En caso de necesitar utilizar el celular, el lugar para hacerlo será la zona de estacionamiento de autos.

Para el almuerzo, cada quien llevará su comida y todo lo que necesite, y buscará un lugar para hacer su pícnic. Habrá varios bidones llenos de agua para uso libre. La merienda será compartida: chocolate caliente brindado por la organización y venta de tortas fritas. Para el cierre, de tarde, habrá un fogón y música en vivo. Existe la posibilidad de quedarse a acampar y pasar la noche.

Otras actividades que sucederán ese día: remontada de cometas, siembra de primavera en la huerta orgánica, un registro fotográfico colectivo del encuentro, títeres, taller de grabado, juegos de mesa, taller de origami y una charla caminando sobre “Los árboles y plantas del lugar.”

Habrá un pizarrón con la agenda prevista, y se irá actualizando. Un “pregonero/a” con un megáfono hará una recorrida por la chacra anunciando la siguiente actividad, así como el lugar y la hora de inicio.

Pondrán a disposición cuadernos y papelógrafos para que la gente comparta lo que piensa, siente y propone sobre lo que está pasando.

Dinero: habrá un puesto con calcomanías, una caja para contribuciones económicas a voluntad y venta de tortas fritas. Lo recaudado se destinará a pagar gastos y, si hubiera excedente, se distribuirá entre los artistas. Contacto por dudas: 099555009.

Caminatour por la flora urbana

El próximo domingo, 28 de setiembre, desde las 15.00 se llevará a cabo una recorrida por el barrio Cervantino y el Parque de Esculturas (frente a Nuevocentro Shopping). Será un paseo a pie, gratuito, para conocer la historia del lugar y las piezas de autores nacionales. El enfoque del tour se centrará en la interpretación y educación ambiental, identificando especies vegetales, hablando sobre sus usos y propiedades. Para coordinar piden reserva previa por mensaje de Whatsapp al 097 010 501.

Canotaje para celebrar

Una buena manera de sumarse al Día Mundial del Turismo es ir hasta Santiago Vázquez el sábado 27 de setiembre de 14.00 a 18.00, porque la Escuela de Canotaje (calle La Guardia 25 bis) ofrece actividades náuticas en canoas y kayaks, senderos terrestres, propuestas gastronómicas y entretenimiento para los más chicos en el parque de ingreso a la reserva.

Cinco sentidos en Villa Dolores

En el parque Villa Dolores, este jueves de 10.00 a 12.00 transcurrirá el espacio sensorial para primeras infancias. El sábado 27 a las 15.30 habrá función de circo viajante recargado, a cargo de la compañía Brinco.