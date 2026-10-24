Entre recetas para el papa, movidas solidarias y adelantos del Día de Muertos

Postre y pan en lunes papal

» El lunes a las 19.00 en Espacio Zorrilla (Cerrito 475) se conocerá el resultado de El Postre Del Papa, un concurso organizado a propósito de la próxima visita del pontífice a Uruguay por Casa Don Jacinto, un centro católico y cultural, inspirado en la figura del beato Jacinto Vera y la historia del pionono. El jurado está integrado por Ella Firpo, emprendedora gastronómica y pastelera, fundadora de Mía en tu Casa; Ximena Torres, chef pâtissière al frente de La Dulcería y parte del staff de MasterChef Uruguay; Ana Durán, cocinera y comunicadora, y Daniel Cano, chef chocolatier de María Pasión. El ingreso es gratuito, pero hay que registrarse en https://ladiaria.com.uy/UxV.

» El Centro de Panaderos (CIPU, Fernández Crespo 2138) presentará el lunes a las 18.00 el nuevo Pan de León XIV, en homenaje a su próxima llegada al país. Sobre una mesa larga, panaderos elaborarán en vivo esta receta que reúne tres territorios que marcaron la vida de Robert Prevost. Chicago, su ciudad natal, aporta el centeno, propio de los panes de raíz centroeuropea; Perú, donde fue obispo de Chiclayo, suma papa, maíz y quinoa, y Uruguay, el país que lo recibe, pone la base del pan francés típico de las panaderías de barrio y la masa madre. El pan toma la forma del rondín, una pieza clásica del oficio panadero, cuyas líneas curvas sugieren un abrazo. El Pan de León XIV estará a la venta en panaderías artesanales a partir de su presentación.

Megastrogonoff por Fundación Corazoncitos

Este domingo Kibón volverá a ser el punto de encuentro para una jornada solidaria, con Aldo Cauteruccio al frente del tradicional strogonoff y espectáculos para toda la familia.

Fundación Corazoncitos invita a participar en una nueva edición de su principal evento anual de recaudación, que comenzará a las 11.30. Como ya es tradición, se hará una cuenta regresiva para que el cocinero empiece a servir desde la gran paellera, acompañado por un gran equipo de voluntarios.

Las porciones pueden adquirirse en forma anticipada a través de RedTickets y su costo es de $ 400. Todo lo recaudado será destinado a los proyectos que Fundación Corazoncitos lleva adelante para acompañar a niños con cardiopatías congénitas y a sus familias en todo el país.

Laura Mancini será la encargada de abrir la programación musical, para dar paso a Letu, Mano a Mano y La Justa. Además, Emma, una protagonista de Corazoncitos, compartirá su playlist para acompañar esta jornada. Finalmente el espectáculo de El Reja cerrará el evento.

Invitados dulces

Gerónimo Bolioli invita a un ciclo de encuentros gastronómicos junto a invitados especiales que tomarán la cocina de Culto/La Tostaduría (Canelones 2154 esquina Requena) con sus propios sabores, ideas y obsesiones. Para esta segunda edición, este sábado a partir de las 16.00, la invitada es Natalia Galleguillos, alias La Guagua, pastelera y amiga de la casa, con quien el anfitrión comparte la debilidad por la pastelería vintage. Su selección llenará la vitrina de petit fours, princess cake vegana, torta de frutillas, torta de panqueques, scones de pickles y más. Musicaliza la jornada @wiqueerink.

Facultad de lenguas

El sábado se realiza la VII edición del Cultura Fest, lenguas y culturas en diálogos que organiza el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Uruguay 1695, esquina Magallanes), entre las 11.30 y las 20.00. Habrá espectáculos artísticos, charlas sobre becas, foros, clases abiertas, y de 13.00 a 15.45, en el hall del primer piso, valdrá la pena visitar la muestra de gastronomía internacional (alemana, angoleña, armenia, brasileña, griega, italiana, japonesa, paraguaya, portuguesa y vasca).

Movida en el parque

El Parque de las Esculturas (Luis Alberto de Herrera esquina Marne) cumple 30 años y este sábado de 16.00 a 21.00 se celebrará la primera edición de ReEsCultura, una jornada para valorar ese espacio de arte a cielo abierto y naturaleza. Habrá recorridos guiados en lenguaje de señas uruguayo, acrobacia en telas, feria de emprendedores, taller de artes plásticas, gastronomía y música en vivo.

Gastropolítica en la diaria

El jueves 29, a las 21.00, en Café la diaria, Maxi Guerra llevará su podcast Gastropolítica al formato en vivo para hablar de aquellas personas que se enfrentaron a sus cocinas nacionales –o a las de sus propias familias– y tuvieron que pagar el precio. “Robert Walser decía que no se hace frente impunemente a la nación propia. ¿Y qué sucede con la cocina propia?”, cuestiona. La entrada es libre, pero en caso de querer reservar mesa enviar un mensaje al 098 441 442.

Pintura & pasta

El viernes 30, de 20.00 a 22.30, será una noche diferente en Individuo Pasta & Trattoria (Rivera 6698), para dejarse llevar por la pintura mientras se disfruta de una propuesta gastronómica. El plan incluye un taller guiado por Meri Pintos, con todos los materiales para realizar una obra, una recepción con quesos, panes y frutos secos, degustación de dos pastas, dos copas de vino, cerveza y/o agua saborizada y un final dulce. Cuesta $ 2.700 o $ 4.900 (si se anotan dos personas juntas).

Cena y altar de muertos

JV bar (Gallinal y Paullier, barrio Jacinto Vera) organiza una cena para vivir la tradición del Día de Muertos a través de sus sabores e historias, el domingo 1º de noviembre a las 20.00. Armarán un altar colaborativo para conocer y vivenciar de una manera respetuosa la tradición, aparte de ofrecer una comida con totopos con salsa, tacos de cochinita pibil y pan de muerto por $ 750. Las reservas se realizan abonando el 50% del ticket al 092 458 054.

Carnes en la plaza

El sábado 31 de octubre el chef uruguayo Santiago Garat, de Corte Comedor (Buenos Aires, Argentina), visitará el restaurante Manzanar para un almuerzo de fuegos y carnes. La Plaza Rostand se encenderá entonces con un menú especial pensado para compartir en familia y con amigos un gran asado con sus reconocidos embutidos, carnes seleccionadas, guarniciones a tono, postres y vinos de la bodega Catena Zapata. El precio por adulto es de $ 3.400.

Aromas y sabores

La Corporación Gastronómica de Punta del Este organiza este fin de semana su festival gastronómico Aromas y Sabores, dos jornadas que reúnen a referentes de la gastronomía, productores y propuestas para descubrir sabores y conocer técnicas. Charlas, clases magistrales, degustaciones y espacios de venta de aceites de oliva extra virgen, vinos de la región, mieles artesanales y quesos forman parte de esta nueva edición en The Grand Center Punta del Este (Parada 10, Avenida del Mar, playa Brava, Maldonado) este sábado desde las 12.00 hasta las 17.00. El pase diario cuesta $ 550 y se adquiere en RedTickets.