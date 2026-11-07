Un arroz con leche gigante en Cardal este fin de semana

Elaboración de arroz con leche gigante, el 9 de noviembre, durante la Fiesta de la Leche 2025, en Cardal, Florida.

La Fiesta de la Leche de la localidad floridense recibe a referentes de la producción lechera, emprendedores, artistas y miles de visitantes.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Con las expectativas puestas en que gran parte de la multitud que el domingo va a ver a León XIV a la capital de Florida después se vaya a Cardal, este sábado y domingo se completará en esa localidad la Fiesta Nacional de la Leche. La actividad, con entrada gratuita, se realiza en la ciudad declarada Capital de la Cuenca Lechera y donde el Plan Ceibal se puso a rodar, cuando Tabaré Vázquez entregó las primeras XO.

En la fiesta, que empezó el viernes, se realizan paneles sobre la producción lechera, una exposición y jura de la raza holando, un remate ganadero, y hay una muestra agroindustrial de maquinaria, equipos e insumos. Además, hay feria de emprendedores, una variada oferta gastronómica con el asado con cuero como la mayor atracción, y un concurso de cocina.

Pero la atracción más importante de la fiesta es la tradicional elaboración del arroz con leche gigante, que luego los participantes pueden degustar. Su preparación y cocción empieza el domingo de mañana.

Para el esparcimiento, la fiesta ofrece un desfile criollo, competencia de mountain bike, un encuentro de moto-turismo, un encuentro de tejo, un concurso fotográfico y zumba con mag.

Sobre las horas de la noche, comienzan los espectáculos artísticos, que este año tienen como protagonistas a Luana, Chacho Ramos, Charly Sosa, Piero y Horacio, Vanesa Britos, Catherine Vergnes, Vitrola Azul, L’Auténtika, Levantando Polvareda, Monterrojo, Dúo Sin Fronteras, Lucía Aramburu, Dúo Los Horneros, Dúo Berrinche, Nino Conca y Compañía Baharú.

Fiesta Nacional de la Leche. Sábado y domingo en el Parque Centenario de Cardal (Florida).

Foto: Mariana Greif (archivo, 2019).

Fiesta del Tannat y el Cordero en el parque Roosevelt

Este sábado, de 12.00 a 18.00, la carpa de Sitio, en el parque Roosevelt, será escenario de la primera edición de la Fiesta del Tannat y el Cordero. El encuentro busca poner en valor dos productos emblemáticos de Uruguay y su vínculo con el territorio, el paisaje y las tradiciones.

La propuesta nace de una alianza entre el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), invitados por el gobierno de Canelones, y es producida por Garage Gourmet. La idea es sumar una nueva cita al calendario gastronómico.

Más de 30 bodegas nacionales presentarán sus tannat, mientras que reconocidos chefs prepararán cordero al fuego. A la mesa se sumará música en vivo para que la sobremesa se extienda un poco más de lo previsto.

Las entradas, que salen $ 1.550, se consiguen en la plataforma Entraste, y hay más información en el Instagram @tannatycordero_uy.