Fiesta de la Chacra: un museo vivo y repleto de delicias tradicionales

Este fin de semana en San Jacinto tendrá lugar una nueva edición de la Fiesta de la Chacra, un evento que reivindica la cultura chacarera, fuertemente arraigada en Canelones. Organizada desde 2017 por la intendencia de ese departamento, tuvo entre los impulsores de la idea al actual presidente Yamandú Orsi cuando se desempeñaba como jefe comunal canario. Por esta razón, este año, Orsi hizo una presentación de la fiesta junto con representantes de las sociedades de fomento rural (SFR) del departamento y otras organizaciones, como la Red de Mujeres Rurales, en la Torre Ejecutiva, donde chacareras y chacareros mostraron sus vestimentas tradicionales, sus productos caseros, y compartieron una picada con el mandatario.

La organización de la fiesta se caracteriza por la amplia participación de las SFR, algo que luego se refleja en el predio, donde cada sociedad tiene su rancho y allí ofrece sus elaboraciones tradicionales y sus propuestas gastronómicas. Además, el predio está organizado como una exposición abierta en la que, además de los ranchos típicos, hay una escuela rural, una capilla, un galpón de trabajo, una vivienda de chacra. Cada construcción tiene su correspondiente amoblamiento, adornos, utensilios, fotos antiguas. “Esta actividad es un museo vivo a cielo abierto y, al mismo tiempo, un grito de resistencia”, dice Federico López, director de Patrimonio de la Intendencia de Canelones y uno de los creadores de la fiesta.

En una época en que hay lucha entre “la agroindustria y la producción familiar que se registra a nivel mundial”, y procesos como el de la globalización homogeneizadora o el despoblamiento del campo, “nosotros queremos transmitir que la chacra es la tierra para todos, para la familia y los colectivos”, dice. “Este no es un festival que desplaza las expresiones artísticas y de entretenimiento locales. En el escenario suceden cosas que para nosotros son importantes, que es la poesía construida por la gente del campo que les canta o les escribe a sus creencias, a sus costumbres, a sus problemas. Tiene una profundidad que nosotros pretendemos que la gente la lea de esa manera”.

“No somos el centro de nada, pero somos parte del mundo. Hay que decirlo explícitamente, no darlo por sobreentendido”, cree. La ruralidad “está en un momento bisagra en el que se nos está yendo una generación y como sociedad estamos perdiendo el conocimiento de la chacra”. Si esos saberes se extinguen, “si perdemos esa cultura, no la recuperamos más”, concluye.

La Fiesta de la Chacra no es la recreación de tiempos pasados como una suerte de espectáculo comercial desprovisto de su significado original. Su esencia es el rescate de formas de hacer, de sentir y de vivir. Detrás de cada objeto que integra la muestra en este museo vivo a cielo abierto, de cada herramienta, de cada comida, baile o vestimenta, hay una cultura que define la identidad de un muy importante número de personas que habitan un territorio específico.

Saborear y bailar

Durante las dos jornadas, a toda hora se pueden degustar propuestas gastronómicas de todo tipo, que van desde el asado con cuero, los chorizos caseros y el pan horneado en horno de barro hasta las tortas fritas, alfajores de gofio, tartas, pasteles y buñuelos, pasando por comidas de olla, como cazuelas de mondongo o cordero. Para beber, abundan los vinos y licores caseros, los jugos de frutas y hortalizas, un exclusivo café de boniato producido en Florida y mucho mate.

En el fin de semana funcionarán tres escenarios para espectáculos artísticos. En el escenario de danza, el sábado actuarán Estampas Criollas, Rumbo Norte y Aborigen, y el domingo, Cuatro Rumbos, Raíces Unidas, el Ballet departamental y Weisman Sánchez Galarza. En el escenario Poetas de la Chacra, el sábado actuarán Metaruido, Carolina González, Cuarteto Yaguareté, Guille González Battó y la payadora Jesica Sosa; y el domingo, Pablo Altesor, Raíz de Ceibo, Maité Gadea, Totino Versi y Che Papusa.

Finalmente, en el escenario principal, denominado Abel Soria, el sábado actuarán Sin Aprontes, Numa Moraes, Guadalupe Romero, Matías Valdez y La Misma Cuadra; y el domingo se lucirán Natalia Tejera, Gauchos de la Cumbia, La Santa Rita y Larbanois & Carrero. Para disfrutar de esta grilla con comodidad, hay que llevar sillas.