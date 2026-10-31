Día de Muertos a la mexicana

Desde hace unos días es posible ver parte del corredor cultural que la Embajada de México montó en 25 de Mayo entre Pérez Castellano y Bartolomé Mitre. Se trata de la Calle de los Altares, que en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos mexicano será el corredor de un desfile y de actividades el domingo de 11.00 a 17.00. Música en vivo, arte, gastronomía (como el famoso pan de muerto) y artesanías serán protagonistas, y el homenaje central está dedicado a Vicente Muñiz Arroyo, el embajador mexicano en Uruguay que tuvo un papel destacado en la ayuda a perseguidos durante la dictadura cívico-militar.

También en Ciudad Vieja, el colectivo de mujeres artistas mexicanas y uruguayas Guardianas de la Memoria organiza una celebración del Día de Muertos este sábado, de 14.00 a 18.00, en el Centro Cultural Casona Mauá (Juan Carlos Gómez 1530). Allí tendrá lugar el festival Pequeños Guardianes de la Memoria, un encuentro para niñas y niños de 4 a 12 años, en el que se propondrá un encuentro entre las tradiciones mexicanas y uruguayas en torno a esta fecha, a través del arte, la creatividad y la diversión. La propuesta incluye un mural colaborativo, una propuesta de ofrendas por el Día de Muertos enfocadas en las mascotas, talleres de elaboración de títeres, máscaras, alebrijes, figuras de alfeñique, flores de cempasúchil y papel picado. Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa en https://ladiaria.com.uy/UxZ.

En el Parque Rodó, el restaurante Enriqueta (21 de Setiembre y Bulevar Artigas, al lado del club Defensor Sporting) también celebra La Noche de los Muertos. Este lunes, desde las 20.30, habrá platos típicos mexicanos, un altar para recordar a quienes han partido, música tradicional en vivo, una escalera de picantes para ponerse a prueba y varias sorpresas más, anuncian. “Las elaboraciones corren a cargo de nuestro equipo de cocina liderado por el chef Bruno Spinelli, con larga experiencia en las cocinas mexicanas: tacos de distintos sabores, frijoles de la olla, margaritas, micheladas, elotes asados, pan de muertos y totopos. El picante típico de la gastronomía mexica estará presente y habrá degustación y prueba de cuatro tipos de picantes”, dicen. También estará el mariachi Odín Villalobos. Reservas sin costo al 091 374 750 o por Instagram @enriqueta.uy.