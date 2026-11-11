Inteligencia artificial para gestionar la basura: una plataforma uruguaya monitorea más de 500 camiones de recolección

La herramienta desarrollada por Sensordata y Arnaldo C Castro surgió a partir de una experiencia en Maldonado y se utiliza en cinco localidades del país.

Un camión recolector llega a un contenedor, lo levanta y sigue su recorrido. Pero ¿cómo se comprueba que hizo el trabajo? ¿Qué pasa si quedan bolsas y residuos acumulados alrededor? Esas preguntas dieron origen a Gropp, una plataforma que utiliza cámaras, sensores, GPS e inteligencia artificial para seguir el recorrido de los camiones y detectar qué sucede en cada punto de recolección.

El proyecto comenzó en 2020, a partir de una necesidad planteada por Ecotecno, la empresa encargada del servicio de recolección de residuos en Maldonado. La compañía buscaba una herramienta que permitiera controlar el cumplimiento de las tareas y reunir en un mismo sistema información que hasta entonces estaba dispersa. Sensordata y Arnaldo C Castro asumieron ese desarrollo, que con el tiempo incorporó nuevas funciones y comenzó a utilizarse en otros puntos del país.

Actualmente la plataforma monitorea más de 500 camiones de recolección en cinco localidades y alcanza a más de 1,4 millones de habitantes, señaló Gastón Lieutier, cofundador de Sensordata. Además de Maldonado, donde comenzó a aplicarse, lo utilizan los gobiernos departamentales de Rivera, Ciudad de la Costa, Pando y Las Piedras. Entre sus funciones está registrar si un contenedor fue levantado, identificar residuos diseminados en la vía pública y advertir posibles demoras en los recorridos.

El desarrollo comenzó en 2020, cuando Ecotecno, empresa encargada del servicio de recolección de residuos en Maldonado, convocó a distintas firmas para desarrollar un sistema que respondiera a los requerimientos de la intendencia en el marco de una licitación por diez años. La solución que utilizaba hasta entonces era básica y no alcanzaba para cumplir con las exigencias planteadas.

Mapa de reclamos.

Lieutier explicó que uno de los principales problemas era la falta de integración entre las herramientas que ya utilizaban las administraciones locales. Algunas contaban con GPS en los vehículos, mientras que otras tareas se registraban en planillas de Excel o mediante anotaciones manuales. En Maldonado, además, la operativa involucra alrededor de 100 vehículos destinados a distintos servicios, desde la recolección de contenedores hasta el lavado y el retiro de residuos voluminosos. “Uno de los desafíos era comprobar que cada tarea se hubiera realizado. El GPS permitía saber si un camión había pasado por una calle, pero no confirmar si había levantado el contenedor. Para eso, en Maldonado se instalaron sensores en los contenedores y lectores en los camiones de carga lateral. “Cuando el brazo mecánico levanta un contenedor, el sistema reconoce el dispositivo que tiene incorporado y registra la operación”, señaló.

“No alcanza con que el camión pase por la calle: queda constancia de que levantó el contenedor”, explicó Gimena Chavasco, integrante del equipo de Gropp. La exigencia de la comuna también respondía a la necesidad de contar con pruebas para controlar el cumplimiento del contrato y, eventualmente, aplicar multas a la empresa prestadora.

Antes de que llegue el reclamo

La plataforma tiene una interfaz web para quienes planifican los servicios y supervisan la operativa. Los trabajadores que conducen los camiones, por su parte, utilizan una aplicación instalada en una tableta dentro del vehículo. Al comenzar la jornada, ingresan con su cédula y reciben el recorrido previsto, con los puntos que deben atender.

Driver app.

Si un camión se rompe o surge otro inconveniente, un supervisor puede dividir una ruta y asignar las tareas pendientes a otro vehículo. También puede dejar constancia de por qué un servicio no se realizó. El gobierno departamental accede a la información para fiscalizar el trabajo, aunque no puede modificar los datos. “Nosotros desarrollamos y brindamos soporte técnico y trabajamos en las mejoras que surgen de nuevos requerimientos”, detalló Chavasco.

Entre las funcionalidades incorporadas está la detección de residuos diseminados alrededor de los contenedores. En ese sentido, los vehículos cuentan con cámaras que registran imágenes del entorno y, mediante inteligencia artificial, identifican situaciones que requieren atención. “Cuando el sistema detecta basura acumulada, genera una fotografía y un registro geolocalizado. Luego, un supervisor valida la detección y, si corresponde, asigna la tarea a otro vehículo”, agregó.

Sus cámaras y sistemas de inteligencia artificial permiten detectar residuos diseminados alrededor de los contenedores y generar información para supervisar los servicios de limpieza.

El objetivo, según Chavasco, es que el servicio pueda actuar antes de que un vecino tenga que presentar un reclamo. La herramienta también permite distinguir entre residuos diseminados y residuos voluminosos, que requieren otro tipo de camión.

Lieutier contó que, desde que incorporaron esta función en abril, aumentó entre un 30% y un 40% la cantidad de situaciones detectadas. Aclaró que ese incremento no implica que haya más desechos en la vía pública: “Eso no significa necesariamente que haya más basura en la calle, sino que ahora podemos identificar situaciones que antes pasaban inadvertidas”.

Mapa de calor eventos no planificados.

La inteligencia artificial también se utiliza para anticipar posibles demoras. El sistema analiza el avance de los vehículos y estima si podrán completar sus recorridos dentro del horario previsto. Si advierte que una ruta puede quedar incompleta, el supervisor tiene la posibilidad de intervenir antes de que termine el turno.

Otra de las herramientas permite analizar hábitos de conducción, como frenadas bruscas, aceleraciones rápidas y períodos prolongados de detención. Además, un motor de análisis compara el desempeño de rutas, vehículos y choferes con sus propios registros históricos y genera alertas cuando encuentra diferencias que pueden requerir atención. A su vez, la plataforma incluye también un asistente conversacional, llamado Gropi, que permite hacer consultas sobre el estado de la operativa mediante texto o voz. Sobre ese aspecto, Chavasco indicó que también se puede acceder a través de Whatsapp, una alternativa pensada para quienes trabajan en la calle y necesitan consultar información sin ingresar al sistema.

Reporte toneladas.

Seguimiento desde la intendencia

En Maldonado el organismo utiliza estos datos para controlar el servicio en todo el departamento, que cuenta con alrededor de 5.500 contenedores. Jorge Píriz, director general del Departamento de Gestión Ambiental de la comuna, dijo a la diaria que la incorporación de la plataforma permitió acceder a más información sobre lo que ocurre durante la recolección. “Mejoró muchísimo porque el software nos permite acceder a una gran cantidad de datos e identificar incidencias”, afirmó. Según detalló, actualmente se registran entre 25.000 y 30.000 situaciones de residuos diseminados por mes, que se resuelven en menos de dos horas.

El jerarca explicó que, cuando los camiones levantan los contenedores, el sistema analiza el entorno y distingue si quedaron residuos en el suelo y si hay objetos voluminosos. En función de lo que detecta, envía una señal a los equipos encargados de cada tarea. También cuentan con pantallas que muestran el estado de la recolección en tiempo real: cuando un contenedor aparece en rojo, los funcionarios pueden consultar qué ocurrió y por qué no se hizo el levantamiento.

El sistema se fue modificando a partir de las necesidades planteadas por la intendencia. Si bien Píriz aclaró que el software trabaja para la empresa contratada y no directamente para la comuna, sostuvo que las herramientas de control también ayudan a verificar. “Eso nos da una garantía a nosotros y también a la empresa, porque permite comprobar que los trabajadores cumplieron con la tarea”, expresó.

Reportes higiene y mantenimiento.

Los vecinos también pueden enviar fotografías cuando encuentran residuos diseminados o un contenedor desbordado. En esos casos, la empresa tiene dos horas para atender el reclamo y debe enviar una imagen que demuestre que el trabajo fue realizado. Píriz afirmó que, desde la incorporación de estas herramientas, los reclamos disminuyeron, aunque no aportó cifras de esa reducción.

Adaptable al territorio

Lieutier explicó que la implementación varía según las características de cada servicio y las exigencias de las intendencias. En Rivera, por ejemplo, la propia comuna gestiona la recolección y la plataforma utiliza GPS para registrar el paso de los vehículos por los puntos previstos, sin necesidad de instalar sensores en los contenedores.

Además de Maldonado y Rivera, la herramienta funciona en Ciudad de la Costa, Pando y Las Piedras. Lieutier señaló que la expansión se da principalmente a través de licitaciones y de oportunidades que surgen en las distintas administraciones. También mencionó el interés en llevar la solución a mercados como Perú y Argentina.

Detección con IA diseminados.

En cuanto a los tiempos de desarrollo, hay dos antecedentes. El cofundador ubicó en 2020 el proceso de creación de Gropp para responder a los requerimientos de la licitación de Maldonado. Píriz, en tanto, señaló que el sistema de recolección automatizada del departamento comenzó a funcionar el 4 de abril de 2016, inicialmente con un software traído de Argentina, que luego fue modificado y adaptado a las necesidades locales. “La experiencia de Maldonado fue el punto de partida para desarrollar nuevas funciones y extender la plataforma a otras operaciones. El sistema, que comenzó con el objetivo de registrar el levantamiento de los contenedores, hoy también permite identificar residuos en la vía pública, anticipar demoras y reunir información para evaluar cómo se presta el servicio”, cerró.