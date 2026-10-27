La Intendencia de Montevideo lanzó una campaña de prevención ante la llegada de El Niño

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó una serie de recomendaciones para prepararse frente a la llegada del fenómeno climático El Niño, por el que se prevé un aumento de las lluvias, vientos fuertes y un mayor nivel de humedad durante los próximos meses.

El prosecretario general de la comuna, Diego Olivera, explicó que las instituciones que forman parte del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) se están preparando para abordar el fenómeno, que se va a dar de una manera “acentuada” en todo el territorio nacional y apuntó que “todo el país tiene que prepararse”.

En ese sentido, la información publicada señala que los efectos de El Niño podrían registrarse entre noviembre y abril de 2027. Como principales recomendaciones frente a posibles lluvias abundantes o tormentas, la IM exhortó a tener una linterna siempre a mano en casos de cortes energéticos, contar con una batería portátil, mantener documentos importantes resguardados e identificar y comunicar potenciales situaciones de riesgo.

Además, se señaló que es importante tener disponible la medicación de uso habitual, revisar canaletas y rejillas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, conocer en qué lugar se encuentran las llaves de agua, electricidad y gas, y acordar con los integrantes de la familia cómo comunicarse frente a una emergencia.

La campaña busca que la población tome los recaudos necesarios antes de la llegada de los efectos del fenómeno.

En caso de emergencia, la población podrá comunicarse a través de los siguientes canales