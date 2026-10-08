La calle Curuguaty luce algo cambiada en los últimos meses: lo más notorio es el cartel de Candombe, que será inaugurado oficialmente en diciembre, en torno al Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, que desde 2006 se celebra el 3 de ese mes. Esta señalética es parte de una obra integral que involucra a la denominada Peatonal del Candombe. La alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, adelantó a la diaria algunas de las pautas que se siguieron en esta renovación, que verá la luz hacia fin de año.

“La propuesta de revitalizar la peatonal surge en el marco del Plan de Desarrollo Municipal. Hicimos asambleas en cada uno de los barrios y, justamente, salió mucho el tema de potenciar el candombe como parte de nuestra identidad, de nuestro patrimonio inmaterial. También hay una cuestión importantísima que tiene que ver con el turismo. Ese es un lugar muy visitado y la realidad es que no hay en ese espacio muchas cosas significativas como para que los turistas puedan llevarse un recuerdo o puedan vivir la experiencia de reconocer íconos”, fundamentó. Tratando de saldar esa omisión, es que se definió hacer una intervención integral, que comprende la colocación de letras corpóreas, que en principio serán blancas, pero cuyo color eventualmente podrá ser modificado, como sucede con el cartel de Montevideo en la rambla de Kibón, para que los visitantes tengan la oportunidad de sacarse una foto. Sobre ese punto de interés, señaló Soria: “En turismo se les dice 'coleccionables'”, ya que permiten “tener la experiencia de que cuando llegan ahí haya algo con lo que fotografiarse y llevarse ese recuerdo”.

En la misma lógica, al costado del letrero se instaló una fotogalería, con la perspectiva de que no sea una exhibición fija, sino ir renovando su contenido, en coordinación con los colectivos del lugar, en fechas relevantes para la cultura afrouruguaya y Barrio Sur. En principio se pensó que tuviera como eje temático el carnaval, “pero después esto puede modificarse, de repente en marzo por el Mes de la Mujer o en julio en el Mes de la Afrodescendencia. Vamos a ir viendo y trazando un calendario junto con los vecinos y las vecinas”.

Al mismo tiempo, según relató Soria, “se va a hacer una intervención en la placita, para que los bancos estén en condiciones, además de renovar el mobiliario urbano, esto se va a acompañar por una plantación; el pasto ahí está bastante degradado. La idea es mejorar todo lo que son áreas verdes, la iluminación, y si subimos por la peatonal, hacer una intervención en las fachadas de las casas, un poco como sucede en el paseo de Caminito [en el barrio de La Boca, en Buenos Aires]”, ejemplificó. Una vez que se completen las obras, a un lado de la clásica calle empedrada, los portales se verán coloridos, mientras que en frente, donde ya hay un mural que retrata a Cachila Silva, obra de José Gallino, que será debidamente restaurado, se sumarán otros homenajes a gran escala, a figuras del candombe como las vedettes Marta Gularte y Rosa Luna, y la cantante Lágrima Ríos, para los que se están definiendo los artistas comisionados.

Soria agregó que aparte habrá un mural dedicado al músico Alfredo Zitarrosa, así como otro, a solicitud de los vecinos, que recordará a un referente social de la zona, como fue Atahualpa Cardozo, que era manicero. “Es muy importante, entonces, que haya una seña de identidad comunitaria más allá del candombe en sí”, explicó. Esas obras contarán con un código QR, de modo que los paseantes puedan escanearlo y conocer más sobre quiénes fueron inmortalizados. La alcaldía procura que estas obras artísticas queden enlazadas con el programa Latido Afro, que desarrolla la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes, dependencia que cuenta con el apoyo desde el Municipio B, en cuanto a que genera marcas en la ciudad que tienen que ver con la historia de la población afrodescendiente.

En la propia peatonal se repararon canteros y se van a agregar ejemplares del árbol de Artigas. Como puntualizó Soria, se trata de una semipeatonal, puesto que hay garajes y hay que considerar el ingreso de autos, por lo cual tampoco se puede intervenir en exceso.

En conjunto con todo lo anterior, la lavada de cara en ese entorno se extiende a la iluminación y el pavimento que llega hasta el cruce de las calles Carlos Gardel y Zelmar Michelini, y en la plaza Medellín se cambiaron los bolardos. “Fue un reclamo de los vecinos estos nuevos bolardos, que también tienen iluminación; es una forma de delimitar el espacio, que se entienda que ahí no pueden ingresar autos, y también de que quedara un poco más estético. También se va a iluminar el escenario que está allí, donde hay muchas actividades, por ejemplo, con el Paseo Sur-Palermo, que sucede el segundo sábado de cada mes, y muchas actividades comunitarias, cuando el barrio aprovecha para utilizarla”.

Convocatoria a consolidar el candombe como propuesta turística permanente

La División Turismo llama a comparsas, casas y espacios de afrocultura, colectivos comunitarios y gestores culturales del departamento a dos talleres para diseñar productos turísticos sostenibles y permanentes sobre el candombe.

El ciclo formativo será gratuito y se realizará el 28 de octubre y el 4 de noviembre, de 15.00 a 17.00, en la sala Roja del edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Los interesados deberán completar su inscripción antes del 26 de octubre enviando un correo electrónico a [email protected]

Durante el taller se trabajará sobre proyectos, ideas y experiencias presentadas por los participantes, abordando el diseño de productos turísticos, sus públicos, contenidos, recorridos, comunicación, comercialización, sostenibilidad e incentivar la articulación con otros actores para generar alianzas beneficiosas. El programa contempla una etapa posterior de acompañamiento técnico. A partir de los emergentes del taller, la División Turismo trazará una hoja de ruta específica para establecer las necesidades prioritarias identificadas y definir líneas de acción que faciliten su implementación.