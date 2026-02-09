La Intendencia de Montevideo (IM) informó sobre el comienzo de las obras en la calle Yaguarón, en el tramo comprendido entre La Paz y 18 de Julio, a partir de este lunes 9 de febrero. La administración que encabeza el frenteamplista Mario Bergara consignó que se trata de “una obra de vialidad en pavimento asfáltico” a realizarse con fondos pertenecientes a la comuna capitalina en el marco de una inversión que asciende a los 29.509.245 de pesos y está a cargo de la empresa constructora Construcciones Viales y Civiles SA (CVC).

De acuerdo con la información de la comuna, los trabajos principales se desarrollarán en horario nocturno y estarán comprendidos entre las 21.00 y las 06.00 con el objetivo de “minimizar el impacto en la movilidad de la zona y reducir el plazo de la obra”. Durante ese periodo, “las líneas 149 y 522 tomarán Yaguarón, La Paz, Cuareim, Mercedes y Yaguarón”, al tiempo que se suprimirán las paradas por Yaguarón entre La Paz y Mercedes por paradas provisorias en Yaguarón y La Paz.

Por el contrario, durante el día las calles permanecerán habilitadas a la circulación, aunque quedará restringido el estacionamiento en pos de “permitir el avance de las tareas diurnas y asegurar el ingreso inmediato a los trabajos nocturnos”. Simultáneamente, aseguraron que suministrarán protectores auditivos a residentes y comercios zonales al tiempo que también “se reducirán al mínimo los ruidos de operación”.

Las etapas de las obras van a ser dos. La primera, con una duración estimada de 15 días, abarca desde La Paz hasta Av. Uruguay e incluye la intersección con Cerro Largo.

Entre las tareas durante el día están la “reposición de cordones de granito; la ejecución de baches profundos en tosca cemento; la finalización del bacheo y fresado y la limpieza general de la superficie”, mientras que entre los quehaceres nocturnos están “el fresado del pavimento existente; el bacheo parcial en mezcla asfáltica; el tendido de base negra y carpeta asfáltica, y el suministro y colocación de geogrilla”.

Finalmente, la segunda etapa está prevista para otros quince días adicionales y afectará el tramo comprendido desde Av. Uruguay hasta Av. 18 de Julio, lo que a su vez abarca la intersección con Colonia. Según la IM, esta nueva etapa “repetirá el orden y metodología de tareas previstas para la primera”, pero aplicadas en el nuevo tramo.