Oro y carbón se presenta como una experiencia artística que cruza danza contemporánea, música y memoria barrial. Con un circuito que une espacios cargados de historia, “la propuesta evoca el pasado industrial, poniendo el cuerpo en diálogo con el territorio, la celebración y las memorias que pulsan los barrios Peñarol, Villa del Cerro y Palermo”, señala Nereo Fernández, parte del equipo detrás de este espectáculo que puede considerarse a la vez una intervención urbana.

Si bien la idea original era homenajear de algún modo el pasado obrero de Peñarol y poner de manifiesto el deterioro de muchos bienes, la obra en movimiento fue extendiéndose a otras zonas, aprovechando lo que narra el espacio urbano mientras el público acompaña a dos perfórmers, un músico (Sebastián González) y un bailarín de candombe (Óscar Cococho Pereira), que ofician de guías.

“Durante el trayecto suceden microescenas del diálogo entre el tambor y la trompeta, entre la danza y la música”, explica Fernández, quien encarna un personaje andrógino, Oro, que aparecerá en algunas funciones reivindicando otras formas de masculinidad, cuestionando la heteronormatividad y sumando capas a las interpretaciones sobre lo que quedó oculto en cada comunidad.

“Una vez que se llega al centro cultural [se ingresa por los camerinos], se escucha la voz de un cantante [Pedro Plavan], sucede una escena más entre tambor, trompeta y voz, para luego volver a salir a la calle y dar el cierre”, detalla. La presentación tiene una duración aproximada de una hora.

El proyecto, que nació como un trabajo de egreso de la Licenciatura en Danza Contemporánea (Facultad de Artes, de la Universidad de la República), es dirigido por Pablo Muñoz y cuenta con el apoyo del programa Fortalecimiento de las Artes (en la categoría danza) y del Fondo de Patrimonio por los Barrios de la Intendencia de Montevideo, junto con el respaldo del Centro Cultural Florencio Sánchez, el Centro Cultural Artesano y el Espacio Palermo durante el proceso creativo.

Al respecto, el director comenta que el germen fue “la necesidad de hacer una obra en un sitio específico de danza y música en el área histórica del barrio Peñarol de Montevideo”. “Uno de sus objetivos es señalar el abandono de los antiguos talleres de AFE, donde se arreglaban las locomotoras, y poder, a través de la danza y la música, recorrer ese sitio de una manera artística, a través de la exaltación de la cultura material; de allí emergen el recorrido y las intervenciones”, describe.

Sobre la inclusión de otros barrios, Muñoz añade: “Luego de tejer los espacios de memoria industrial del barrio Peñarol, nos dimos cuenta de que esta propuesta también se podría adaptar a otros sitios de memoria industrial de Montevideo. En el Cerro se tejen los exfrigoríficos con el complejo habitacional Cerro Sur, con el Centro Cultural Florencio Sánchez. Y en el caso de Palermo, la UTU central con el sitio de memoria de las viviendas Reus al Sur, el Espacio Palermo y la Casa de la Cultura”.

En todos los casos citados se trata de actividades abiertas y gratuitas que invitan “a caminar en grupo, a mirar de otra forma los espacios cotidianos”. Las primeras funciones serán en la Villa del Cerro el viernes 13 de marzo a las 14.00 y a las 18.00, saliendo del complejo habitacional Cerro Sur (Pedro Indio Arispe y Polonia), y anuncian la actuación de DJ Fuega en el Club Rampla Juniors (Grecia 3514) a las 19.00, mientras que el sábado 14 la caminata comenzará a las 14.00. Este mes también habrá funciones en Peñarol y Palermo. El primero está programado para el viernes 20 a las 15.00 y saldrá de los talleres de AFE (Aparicio Saravia y Rivarola) y el domingo 22 a las 18.00; además, a las 19.00 habrá milonga en el Centro de Barrio. Habrá revancha para quienes no pudieron ir el viernes 27 a las 15.00 y el domingo 29 a las 11.00 y a las 18.00.

Para agendar días, horarios y puntos de encuentro del circuito Palermo hay que saber que será el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo en doble función, a las 16.00 y a las 18.00, siempre tomando como salida el cruce de La Cumparsita y Minas.

Recorrido Zitarrosa en sus 90 años

El domingo 15 de marzo el equipo de Peatonal Tours y Club Silent hacen un recorrido entre Barrio Sur y el Centro vinculando lugares con fragmentos de entrevistas, canciones y otros archivos de audio de Alfredo Zitarrosa, siempre en la tónica de su oferta de paseos temáticos para vivir como turistas en la propia ciudad.

Esta experiencia inmersiva, diseñada en el marco del 90º aniversario del nacimiento del músico uruguayo, propone un itinerario en el que la escucha será preponderante, aunque también se compartirán fotos, artículos periodísticos y paisajes urbanos por donde transitó.

Los organizadores, en contacto con Agadu y el Archivo Zitarrosa, enfatizan el componente emocional de la actividad, vinculando la obra artística con distintos rincones de la ciudad.

El punto de encuentro será, justamente, la plaza Alfredo Zitarrosa (Gonzalo Ramírez y Aquiles Lanza) el domingo a las 15.00 y el recorrido finalizará en la sala Zitarrosa (18 de Julio 1012). Las entradas, en venta por Redtickets, están agotadas, pero evalúan agregar fechas. Por consultas, comunicarse al 095 144 855.

Arte sacro documentado

El libro Arquitectura, arte y patrimonio en las iglesias del Uruguay, una investigación acerca de la riqueza edilicia y artística de más de 40 templos de todo el país, será presentado este martes a las 18.00 en el auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales (Tomás Giribaldi 2283). Hablarán Alberto Sanguinetti, Julio Testoni y Miguel Álvarez Montero.

La publicación, de dos tomos (672 páginas y 900 ilustraciones) organizados cronológicamente, desde las catedrales de Montevideo, Maldonado, Salto, Florida y San José hasta basílicas y pequeñas capillas con valor histórico, pone en relieve el arte sacro.

Conversatorio sobre trabajo doméstico

El Museo de Artes Decorativas convoca este martes a las 17.00 al conversatorio Vidas en el palacio, que comprende dos instancias para reflexionar sobre la historia, el trabajo y la vida cotidiana en el Palacio Taranco. En la actividad inicial cuatro académicas –Silvana Maubrigades, Florencia Thul, Alessandra Martínez y Graciela Sapriza– abordarán el trabajo femenino, el asalariado, el gratuito e invisible, con especial atención al servicio doméstico. El encuentro incluirá la participación de la actriz Isabel Legarra, quien interpretará fragmentos de Doña Ramona, de Víctor Manuel Leites (inspirada en la novela de José Pedro Bellán).

Huellas feministas en la ciudad

Desde el 10 de marzo en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281) se podrá acceder a una mirada a la historia de los feminismos en Montevideo desde 1900 a la actualidad. Fotografías documentales, familiares, de prensa y sociales retratan hechos y transformaciones que marcaron la huella de las mujeres en la ciudad.