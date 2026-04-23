El Museo de la Memoria (MUME, Avenida de las Instrucciones 1057) inauguró el miércoles Registros inéditos, espacios sensibles, que reúne 20 imágenes relegadas durante décadas. La muestra presenta fotografías en blanco y negro, nunca antes reveladas, sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985, obra del reportero gráfico Rafael González. La Embajada de Colombia en Uruguay invitó a la inauguración de esta exposición de documentos inéditos, que propone un espacio de reflexión acerca de la preservación de la memoria histórica.

La exposición se centra en los tensos momentos de la toma del Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, por parte de la guerrilla del M-19, que mantuvo paralizado al país entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. González, entonces fotógrafo del periódico El Espacio, con su cámara personal Pentax registró aquella agresiva operación militar de respuesta, que se extendió durante dos días y fue escenario de humo, metrallas y desapariciones forzadas que siguen sin ser esclarecidas.

Los negativos, que González estuvo tres veces a punto de descartar y que ponen contexto a los delitos cometidos –esas 28 horas trágicas dejaron como saldo un centenar de muertos, 11 desaparecidos y 35 heridos–, permanecieron archivados en un sobre Manila por casi cuatro décadas. En julio de 2024, el fotoperiodista contactó a la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos (DADH) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, Colombia) para compartir su archivo inédito y de ese modo se abrió un canal institucional que contribuyó al reconocimiento de estos hechos.

“Me puse a mirar foto por foto y yo mismo me aterré, me asusté y dije: ‘No, pero ¿es posible? Yo tengo una cosa extraordinaria. ¿Qué es esto?’. Si yo hubiera mostrado ese archivo 30 años atrás, creo que se hubieran descubierto muchas cosas”, aseguró a la revista colombiana La Semana. “Hay familiares que aún siguen buscando imágenes, y es posible que haya en este caso un material de esta naturaleza, y esa también fue la confirmación para recibirlo, que puede servir para procesos de reparación de muchas familias”, indicó el medio citado, que recalcó: “Una mirada de memoria y no de guerra, esa es la premisa con la que el CNMH recibió de manos del fotógrafo Rafael González un tesoro invaluable”.

La llegada de esta muestra temporaria a Uruguay dialoga con otra exposición, sobre los 30 años de la Marcha del Silencio, que fue inaugurada el martes 14 y permanecerá montada hasta el 30 de abril en el teatro Jorge Lleres de Caitán, en el corazón de la capital colombiana.

Coordinada entre la Embajada de Colombia y el MUME, la muestra del material rescatado por González cuatro décadas atrás establece un paralelismo en cuanto al peso del fotoperiodismo en la reconstrucción de la memoria histórica.

Legado de Andreoni en Ciudad Vieja

Continúa el ciclo de visitas comentadas que difunde el Instituto Italiano de Cultura (2900 3354) y el sábado el recorrido será por la Ciudad Vieja, con motivo de los 150 años de la llegada a Uruguay del ingeniero Luigi Andreoni.

Nacido en Vercelli (Italia) en 1853, poco después de graduarse como ingeniero, Andreoni vino a Montevideo en agosto de 1876. Su trayectoria en Uruguay a lo largo de 60 años abarcó la función pública, la docencia, la realización de proyectos de arquitectura y ferroviarios, entre otros.

El circuito del fin de semana en la Ciudad Vieja repasará su figura mientras se observan algunas de sus obras con la guía de Ramiro Rodríguez Barilari. La cita es el sábado a las 10.00 (puntual) frente al club Uruguay (plaza Matriz) y la actividad tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Se suspende por lluvia u otras condiciones climáticas adversas, por eso se recomienda revisar el correo electrónico el mismo sábado a las 9.00. Para participar es requisito inscribirse.

Movilidad y transporte en Montevideo

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo convoca a vecinos y organizaciones sociales a participar en una instancia de intercambio sobre transporte público y movilidad metropolitana. Será este jueves a las 18.30 en Espacio Colabora (Arenal Grande y Mercedes).

El encuentro propone “compartir miradas, recoger propuestas y continuar construyendo aportes que contribuyan a la mejora del sistema de transporte en Montevideo desde una perspectiva centrada en los derechos de las personas”.