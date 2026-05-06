Tras más de 100 días de rodaje en Argentina, la miniserie El futuro es nuestro grabará seis semanas en Uruguay y comenzará este sábado en la Ciudad Vieja, con una inversión estimada de entre ocho y diez millones de dólares para el período. Basada en la novela de ciencia ficción The World Jones Made, del estadounidense Philip K Dick, es una producción de Netflix junto con la local K&S Films Uruguay, y estará protagonizada por el actor uruguayo Enzo Vogrincic.

A sus efectos, la Intendencia de Montevideo (IM) publicó los cortes y afectaciones al tránsito previstos en su página web oficial. El primer set estará en la calle Piedras y ya hay reservas de estacionamiento desde el mediodía del lunes 4 de mayo que comprenden Juan Carlos Gómez entre Piedras y 25 de Agosto y también Piedras entre Juan Carlos Gómez y Juncal.

Los primeros cortes inician este jueves a las 6.00 y se extenderán hasta el domingo 10 de mayo a las 23.00. En primera instancia, se cortará “la calle Piedras, por cuadra, desde Misiones hasta Juncal, dejando libre la circulación por las calles perpendiculares a Piedras”.

El sábado 9 de mayo a partir de las 6.00 hasta el domingo 10 a las 23.00 habrá una ampliación. Según informó la comuna, los nuevos cortes serán en Piedras y Zabala; Misiones y Cerrito; 25 de Agosto y Rambla; Rambla 25 de Agosto y Treinta y Tres; Ituzaingó y Cerrito; Rambla Roosevelt y Rambla 25 de Agosto; Bartolomé Mitre y 25 de Mayo; Juncal y Cerrito, y Juan Carlos Gómez y 25 de Agosto, aunque se puede circular por esta última.

Por otro lado, el domingo 10 de mayo, en la franja horaria de 6.00 a 22.00, está en agenda una reducción. Se prevé que para esa fecha los cortes sean en Piedras e Ituzaingó; Bartolomé Mitre y 25 de Agosto; Cerrito y Juncal; Juan Carlos Gómez a la altura de la rambla y dejando paso por 25 de Agosto, y Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo. A su vez, agregaron que el lunes 11 de mayo estará cortada de forma puntual la calle Bartolomé Mitre y Buenos Aires, sin afectar la circulación por la calle Buenos Aires, de 7.00 a 19.00.

“Durante mayo y hasta mitad de junio de este año, Montevideo funcionará como locación central de una megaproducción internacional”, dice la publicación. La IM indicó que informará sobre futuros cortes a medida que se avance en el cronograma de grabación.

Según la comuna, el sector audiovisual en Uruguay vive “un crecimiento sostenido en las últimas décadas” y Montevideo ofició como sede para “más de 300 proyectos audiovisuales internacionales y locales” en 2025.

En este caso en concreto, estiman que con seis semanas de filmación el proyecto genere “alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, al tiempo que abarcará al menos 15 ubicaciones públicas y privadas de la capital –entre las que listaron Ciudad Vieja, Centro, Peñarol, Melilla y el parque Lecocq–, aunque “la plaza Independencia será uno de los principales sets de filmación”.

Serán 27 días de rodaje en Uruguay y 15 en zonas céntricas de Montevideo. La grabación en la plaza Independencia se extenderá durante cuatro días como set principal. “Existe un fuerte compromiso operativo, mediante un trabajo coordinado con las autoridades locales para minimizar molestias, garantizar la seguridad y devolver todos los espacios públicos a su estado original una vez finalizado el rodaje”, aseguró la gestión departamental.