Cuando los dueños de El Submarino Peral fueron notificados de la venta de la esquina donde desde hacía más de seis décadas funcionaba el bar –porque iba a ser demolida para dar paso a un desarrollo inmobiliario–, la primera urgencia fue salir a buscar otro local. Una vez que encontraron el adecuado para el negocio, evaluaron la posibilidad de trasladar con ellos el horno a leña que desde 1962 había acompañado la receta de pizza de Angelito y de sus continuadores. Pero se corría el riesgo de que se quebrara en el camino. Por eso, en la inversión cercana a 300.000 dólares que conlleva la mudanza y puesta a punto de un espacio más amplio y ambicioso hay que contar la importación de equipos y la construcción de un horno. La primera etapa de esta nueva era de El Submarino, con la pizzería andando, comenzará el martes 5 de mayo. La inauguración oficial, ya con la sala de eventos habilitada, seguramente sea en junio.

Desde 2015, Enrique García en la gestión y Gustavo Motta en la administración venían adaptando el viejo boliche, que para Malvín era una institución. García cuenta que lo frecuentó desde su infancia: era el lugar que su familia elegía para salir a comer. “Iban los veteranos a acodarse a la barra, a tomar alguna grappa, y la pizza era excelente”, recuerda. Fue el emprendimiento de un matrimonio español que, apenas llegado al país, hizo sus primeros pininos con un bar ubicado en Rivera y Requena. La peculiaridad del nombre remite a Isaac Peral (1851-1895), un marino militar español que diseñó un torpedero a propulsión eléctrica. Si bien el invento no prosperó como el ingeniero naval esperaba, hizo trascender su apellido. Hoy el esqueleto del mentado artilugio es el isotipo del bar.

Conforme la pareja original iba haciéndose mayor, García era testigo de que el establecimiento se quedaba en el tiempo. Aunque venía de otro rubro, el textil, como cliente de toda la vida estuvo un largo año convenciéndolos de vender. El cambio de firma a la larga trajo un reperfilamiento. Organizaron, por ejemplo, movidas con escuelas de bajos recursos del barrio, para que los niños pudieran aprender cocina. En 2024 empezaron a llevar músicos nacionales que hacían covers, el primero cantaba temas de Fito Páez, después incorporaron bandas argentinas dedicadas a los repertorios de Queen, The Police, Talking Heads, The Beatles, The Rolling Stones, Charly García, Oasis.

Foto: Difusión

“Nos fuimos generando una imagen de tributeros”, reconoce García, que más tarde hizo una asociación con el hostel Pueblo Narakan (Cabo Polonio/Punta del Este), comandado por un argentino, para facilitar la producción de los espectáculos. “El nivel de las bandas es muy bueno y eso fue convocando, más allá de la parte gastronómica, a un público de 35 años para arriba, familiar, gente medio grandecita que encontró un lugar donde ir a comer y a su vez presenciar un show en vivo. La recepción fue fantástica, quedamos gratamente sorprendidos. Era un público que antes no venía al Submarino a comer pizza, se generó una comunidad alrededor”.

En el viejo local este nicho fue creciendo en un lugar improvisado, a diferencia del próximo a estrenar, que tendrá una sala especialmente acondicionada. “Estamos hablando de un local de 500 m², con un patio de 150 metros, con estacionamiento propio, y vamos a tener una sala como para 120 personas con mesas, se hizo importación de equipos, va a tener el escenario, una pantalla de 4K, de cuatro metros por dos, iluminación robótica. Va a haber un show de luces y visual que antes no teníamos”, adelanta. El costo del ticket artístico seguirá dependiendo de la dimensión de cada evento, que hasta el momento varió de $ 300 hasta $ 1.200.

De la muzza al brunch

Hace más de diez años que al sector fundacional, por el que pasaron cuatro maestros pizzeros, le fueron anexando chivitos y milanesas, es decir, la “comida rápida” uruguaya, a la que sumaron ingredientes en boga como el cheddar o sabores mexicanos como papas con huevos rotos o enchiladas, que son muy aceptados por el público de El Submarino.

Lo que más venden sigue siendo lo tradicional, la pizza con muzzarella, los refrescos y la cerveza. Pero atentos a las tendencias, la carta ofrece opciones como pizza deep dish estilo Chicago, la neoyorquina con borde relleno o khachapuri de Georgia, un desayuno que “descubrieron” durante el Mundial de Rusia.

Foto: Difusión

Al nuevo proyecto se incorpora a trabajar una hija de García, Paola, con su marca Rusticana, un emprendimiento de catering que allí desplegará desde un brunch, con un mostrador donde cada quien podrá armar el plato a su gusto.

El equipo se refuerza con el bartender Sebastián Cella, que les dará otra vuelta a los tragos, incluyendo mocktails (cócteles sin alcohol) para contemplar a un tipo de consumidores que viene en aumento en todo el mundo.

“Lo que dolió fue irnos de la esquina histórica, esa es la realidad”, admite Enrique García. “El cambio de ubicación, diez cuadras más, diez cuadras para el otro lado, no afectó tanto. Al contrario, las redes sociales se desbordaron, la gente se sumó de alguna forma a nuestro sentimiento”. Mientras se aprontan para debutar en su locación de Punta Gorda, los impulsa el convencimiento de que “la leyenda continúa”.