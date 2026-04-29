La Intendencia de Montevideo presentó la iniciativa Montevideo de Barrios y Versos, una plataforma en la que se cruzan literatura, memoria e identidad en distintos puntos de la ciudad. La actividad se enmarca en el programa Rutas Unesco Uruguay y en la celebración de los diez años de la declaración de Montevideo como Ciudad Creativa de la Literatura, puesto que el proyecto surge de una alianza entre la Intendencia de Montevideo, Rutas Unesco y el Ministerio de Turismo. Fue desarrollado en articulación con los municipios de la capital y con pasantes y docentes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República, quienes aportaron la mirada territorial y la investigación de cada recorrido, consolidando una propuesta colaborativa desde el soporte digital. De ese modo, figuras como Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Florencio Sánchez, Idea Vilariño, Juana de Ibarbourou, Alfredo Zitarrosa, Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira aparecen asociadas a un municipio, se cita un fragmento de su obra, se adjunta un video al respecto y se referencia un sitio de interés en esa área, ya sea un edificio (un teatro, una escuela) o un monumento que la homenajea o una placa en su casa natal.

La directora de la División Turismo, Karina Fortete, dijo a la diaria que “el propósito de la ruta es, por un lado, motivar el desplazamiento y la circulación de personas por Montevideo, tanto turistas como residentes, y en este caso el motor, la excusa es la literatura, y, por otro, valorizar los territorios, porque uno de los principios de la gestión del turismo en Montevideo es la descentralización para que más personas y empresas se vean beneficiadas por el turismo”.

En ese sentido, buscan que “guías de turismo y agencias de viaje la utilicen para armar circuitos nuevos o para alimentar con novedades los que ya existen, pudiendo combinar estos contenidos con otros”. “Desde la División Turismo realizamos tours temáticos gratuitos dirigidos a la ciudadanía todos los sábados: los tres primeros sábados del mes, con la temática cultural/patrimonial, y el último, sobre la naturaleza. Este último es nuevo; lo incorporamos a partir de abril. Algunos de los tours temáticos del año van a incluir y recorrer alguno de los puntos de la ruta de barrios y versos”, adelantó la directora.

“Algo también importante es que se trata de una ruta y no de un circuito”, puntualizó. “O sea, la ruta se construye conectando varios puntos vinculados a una temática, con un recorrido flexible. No implica –a diferencia de un circuito– que necesariamente empiece y termine en un lugar. Las personas pueden un día ir a uno o dos puntos y quedar entusiasmadas con la temática y querer recorrer otros puntos en otro momento. Queremos mostrar que todos los barrios tienen sus versos propios y autores y autoras que se inspiraron, nacieron, vivieron o tuvieron experiencias concretas en distintos lugares y luego lo plasmaron en la literatura. En el próximo semestre agregaremos nuevos autores”.

Durante el lanzamiento de la ruta, la subsecretaria de Turismo, Ana Caram, valoró esta propuesta como un elemento dinamizador que promueve economías locales, así como el uso y la recuperación de los espacios públicos para fortalecer la identidad de la capital. Recordó que en 2025 Montevideo recibió alrededor de 500 millones de dólares en divisas por turismo y que unos 900.000 turistas nacionales y extranjeros pasaron por la ciudad del que es el departamento más visitado.

Cita en Paso de las Duranas

Este sábado a las 14.00, bajo el rótulo “Montevideo biodiverso”, vuelven los caminatours guiados, a la gorra. Salen del Museo Nacional de Antropología (Avenida de las Instrucciones 948) para recorrer sus amplios espacios: la excasaquinta, monumento histórico nacional, su jardín y sus muestras.

Ruralidad al palo

Para hacer turismo rural en San Antonio hay oportunidad de sumarse el sábado 9 de mayo a una nueva edición de Ruta por la Horticultura. Los productores abren las puertas de sus casas, predios y emprendimientos para compartir las distintas formas de organización y las historias detrás de esa forma de vida. Por información y reservas: 095 907 975 y 092 087 353.

Convocan a microproyectos

La Embajada de Francia en Uruguay lanza por quinta vez una convocatoria a microproyectos de las organizaciones de la sociedad civil para financiar cuatro iniciativas que refuercen su compromiso con el desarrollo local en temas prioritarios: derechos humanos, medioambiente y deporte. Cada uno de los seleccionados recibirá una subvención de 3.000 euros. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el sitio web de la embajada. El plazo para la presentación de candidaturas es el 21 de junio.