Convocan al segundo Foro de Enoturismo para promover el arraigo territorial

Desafíos de profesionalización y la necesidad de unir esfuerzos serán parte de la conversación del sector, que contará con una nueva formación terciaria.

“Hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con identidad local” son los ejes del segundo Foro de Enoturismo que se desarrollará el viernes 26 de junio de 9.00 a 16.00 en la sala Ernesto de los Campos, en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo. Esta nueva convocatoria busca fortalecer la cooperación entre el sector público, privado y académico para potenciar un destino competitivo durante todo el año. Se abordarán experiencias, tendencias y oportunidades para fortalecer a Montevideo como destino enoturístico de referencia, promoviendo un fuerte arraigo territorial.

Gobernanza y nuevas tendencias estarán entre los temas de reflexión e intercambio entre disertantes nacionales y extranjeros, productores vitivinícolas, operadores turísticos, emprendimientos gastronómicos, instituciones y referentes del enoturismo en la región.

Si bien el acceso es libre, se valora confirmar asistencia a través del correo [email protected]

Cronograma La mesa de apertura del evento contará con la participación de Viviana Repetto, secretaria general de la IM, Camilo Benítez, director de Desarrollo Económico de la IM, Karina Fortete, directora de la División Turismo de la IM, Natalia Pardiñas, presidenta de la Asociación Turística de Montevideo, autoridades del Ministerio de Turismo y del Instituto Nacional del Vino (INAVI). A las 9.30 tendrá lugar el Workshop Internacional a cargo de María Ángeles López (Mendoza) con la conferencia Estrategia de customer experience en enoturismo: Aprender del modelo de lujo para elevar los estándares del destino y el taller “Construyendo experiencias memorables centradas en las personas que generan lealtad y rentabilidad”. Luego de una pausa, a las 14:15 se desarrollará la mesa El vino como expresión cultural y creativa, que moderará Natalia Rehermann, con la participación de Soledad Rodríguez Azambuya (Ardea Eventos/ Copa Pintada), Gabriela Kolto (Pintura con tannat), Lena Navarro (Encendidas) y Bruno Gamberoni (Wine Tours). A continuación el eje de la conversación será Del territorio a la mesa: innovación en enoturismo y gastronomía y el intercambio será entre Ita Pereyra (experiencias gastronómicas con vino), Germán Guardado (Bar Tabaré), Martín Ottonello (Oriundo), Mauricio López y Mauren Cuña (Disponible), Octavio Collins y Bruno Luraschi (Itinerante Wine Experience). A las 15.15 se dará a conocer una nueva carrera de educación terciaría, la Tecnicatura Superior en Gestión de vinos y aceite de oliva, presentada por docentes de Escuela Superior de Vitivinicultura- DGETP- UTU, en tanto que a las 15.20 Descubrí Montevideo lanzará Del viñedo a la ciudad, el nuevo mapa enoturístico de Montevideo y más adelante Sebastián Magallanes, de la División Turismo, explicará la Brújula Turística.

Diego Spinoglio, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), dijo a la diaria que desde la institución observan positivamente el panorama actual del enoturismo en Uruguay, puesto que “pasó a ser algo estratégico para el sector vitivinícola y también para el turismo de nivel a nivel país, con varios puntos de interés, porque es una unidad de negocio interesante para las empresas”. Indicó que hoy hay 50 bodegas dedicadas al enoturismo, una tercera parte del padrón. Además, puntualizó que el enoturismo también es posible para viñedos, ya que no es imprescindible contar con bodega para incorporar este tipo de servicio, al igual que se puede hacer enoturismo en bares. “Es una plataforma de difusión de la vitivinicultura muy fuerte también hacia el consumidor final.

Entonces, creo que tiene esa doble importancia, primero porque ayuda a un proyecto vitivinícola en un nuevo desarrollo de la unidad de negocios –para algunas empresas hoy pasa a ser la principal–, y después, como una gran plataforma de promoción del vino. Además, es muy importante transmitir la viticultura como un bien cultural y patrimonial, no solo como una medida de consumo”.

Si bien conviven el público local y el extranjero, numéricamente los brasileños son los más asiduos visitantes, y Brasil es al mismo tiempo el principal cliente en cuanto a exportación de vino. No obstante, “el público nacional está creciendo muchísimo y de forma muy interesante”, señaló el consultado, que precisó que el uruguayo lo está viendo como una oportunidad de paseo, principalmente los fines de semana, por la cercanía de los establecimientos, y especialmente en fechas precisas: eventos como la vendimia y fiestas como Tannat & Cordero o la Noche de San Juan, que no paran de ampliar la agenda con reservas colmadas: “La gran ventaja que tienen los proyectos enoturísticos en Uruguay, por nuestra escala, es que no son tan lejanos en tiempo de viaje. A 20, 30 minutos de Montevideo tenés un montón de propuestas; lo mismo pasa en Colonia, en Carmelo, o si te vas de vacaciones a Punta del Este. El público uruguayo lo está tomando como una muy buena propuesta de turismo local los fines de semana. Con el público extranjero los proyectos enoturísticos trabajan todos los días del año. Entonces ahí se está dando un complemento muy fuerte”.

Observó incluso que “también está funcionando mucho como voucher de regalo la visita a la bodega, un alojamiento, un almuerzo, una degustación. El público local está usando la opción de ir a la bodega también en otros momentos: cuando se recibe a alguien que viene del exterior; está muy bueno porque empieza a apropiárselo como algo de identidad. Aparte de llevarlo a conocer Punta del Este, Colonia o un tour clásico de Montevideo, tenemos también una visita a una bodega”.

Ante la consulta sobre dónde hace falta crecer más en enoturismo, en infraestructura, servicios o capacitación, Spinoglio se explayó: “Una de las cosas que valorizan a las bodegas uruguayas es que son emprendimientos familiares, y el enoturismo es un mundo nuevo, que funciona muy bien porque lo hacen desde un arraigo particular. Es el diferencial que tienen las empresas con relación a otros destinos enoturísticos en el mundo. Acá el turista encuentra algo personalizado, familiar, cercano, junto con una calidad de vino excelente. Pero también nos genera un desafío de profesionalización en la medida en que esos proyectos turísticos van creciendo. Ahí hay un tema de capacitación, de empezar a convivir la parte productiva, industrial y turística a la vez, donde eso implica también algunos puntos de conflicto y hay que saber resolverlos”.

Por otro lado, el experto concedió sobre el entramado del sector: “Creo que es algo que se está dando de a poco y que lo estamos logrando hacer a nivel institucional”. Se refirió a la necesidad de unir esfuerzos entre el Ministerio de Turismo, Inavi y las intendencias en la promoción del producto, para “que no sean acciones aisladas de los diferentes organismos, sino un plan nacional de desarrollo enoturístico, una estrategia a nivel país”.

Según el presidente del Inavi, “Uruguay tiene una gran oportunidad con esto que le suma mucho al producto turístico, que, como todos sabemos, es una de las principales industrias, con una generación de mano de obra y de trabajo muy importante. El turismo desestacionaliza la temporada clásica de playa, alarga la noche en la ciudad, el turismo de Montevideo, y si se agrega la visita a bodegas, eso hace que haya un día más de alojamiento en la ciudad, con los hoteles y un montón de servicios trabajando. Para el sector vitivinícola, para las empresas vitivinícolas, que entran en cierta crisis por los cambios en el consumo y tienen que repensar los modelos de negocio, es una gran oportunidad”.

Tejedoras a la Plaza

En el marco del Día Mundial del Tejido en Público, el Concejo Vecinal 2 invita a la vecindad a participar en la segunda jornada de Tejedoras a la Plaza, una propuesta solidaria que busca acompañar a mujeres pacientes de oncología ginecológica y mamaria. La cita es este jueves, de 14.00 a 16.00, en el salón del Concejo, ubicado en la plaza Seregni (Joaquín Requena y Eduardo Víctor Haedo).

La iniciativa se realiza en apoyo a la Fundación Honrar la Vida, organización que acompaña integralmente a pacientes del Hospital de la Mujer Dra. Paulina Luisi y que lleva adelante la 12ª edición de Tejiendo por la Vida.

La propuesta invita a la comunidad a participar tejiendo cuadrados de 30x30 centímetros, realizados a crochet o dos agujas, que luego serán utilizados para confeccionar mantas destinadas a las pacientes. Los tejidos se recibirán hasta el 16 de julio. Pueden enviarse desde todo el país de forma gratuita a través de la empresa DAC, al segundo piso del hospital (salón Honrar la Vida frente a “gine 3”). Por consultas: 092 350 300.

Historia, murga y batllismo

“Los carnavales de Batlle” forma parte de la agenda gratuita de este mes en el Museo Histórico Nacional (Casa Rivera, Rincón 437). Se trata de una actividad lúdico-musical, que a través de juegos con imágenes históricas y percusión corporal al ritmo de marcha camión entreteje las expresiones murgueras y el batllismo de principios de 1900, con el proceso de construcción de la identidad montevideana.

El encuentro será el sábado 27 de junio a parir de las 15.00. Ya que los cupos son limitados, invitan a inscribirse.