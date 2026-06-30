La curvatura Dieste en Montevideo, un recorrido íntimo con Gurvich hijo y una performance en las canteras

Tour por el legado de Eladio Dieste en Montevideo

Este martes al mediodía, abre la agenda, con cupos limitados, para el recorrido en ómnibus por algunas de las obras más representativas del arquitecto e ingeniero uruguayo Eladio Dieste. El circuito reúne algunos ejemplos de su innovador sistema constructivo y su aporte al patrimonio de la ciudad: el Teatro de Verano (con ingreso), Montevideo Shopping, la parroquia de Lourdes, la casa de Dieste y la plaza Virgilio.

Los paseos serán los sábados 4 y 11 de julio a las 10.00 y a las 14.00 (duran aproximadamente 90 minutos) y salen desde Santiago de Chile y Constituyente (Intendencia de Montevideo). Como todos los tours mensuales organizados por Descubrí Montevideo, cuenta con la posibilidad de solicitar intérprete de lengua de señas uruguaya con al menos 48 horas de anticipación. La actividad solo se suspende en caso de alerta meteorológica naranja.

Visita guiada con Martín Gurvich

Este martes 30 de junio a las 16.00 el Museo Gurvich (Sarandí 524, 2915 7826) invita a una visita guiada gratuita y dirigida a todo público para redescubrir la colección permanente junto con un protagonista privilegiado, Martín Gurvich, hijo de José Gurvich, en un encuentro que abrirá un espacio de diálogo y cercanía.

Piedra sobre roca en Parque Rodó

¿Cómo le hablarías a una piedra? ¿Qué puede enseñarte? A partir de esas preguntas trabajaron todo un semestre los estudiantes de cuarto año del taller Delgado Iglesias, de la Facultad de Artes. Este jueves 2 de julio, de 16.00 a 18.00, cualquiera que pase o se dirija a las canteras del parque Rodó verá parte del resultado. El conjunto de performances e intervenciones efímeras se presentarán como Encuentros minerales: un diálogo con la cantera. “La consigna consistía en visitar ese espacio, donde cada estudiante debía elegir una piedra con la intención de devolverla al finalizar el semestre, acompañando ese gesto con una ofrenda. Utilizaron como puntapié inicial un ensayo de la escritora Eugenia Ladra (autora de la novela Carnada, Criatura editora) para cuestionarse si un lugar puede tener memoria, cómo se narra algo que existe en muchos tiempos a la vez y cómo suena una voz antigua. Se permitieron, por esa vía, explorar una narrativa atravesada por el tiempo, lo geológico y lo milenario.

Durante estos meses contaron con otras perspectivas sobre la temática gracias a la participación de la geóloga Leticia Chiglino, quien aportó una mirada sobre los procesos geológicos; de la propia Ladra, quien compartió su práctica y propuso un ejercicio de escritura; y de la artista visual Rosana Modernel, quien presentó su investigación sobre la piedra como material escultórico y volumétrico.

Entre otras actividades teóricas y prácticas, los alumnos visitaron la exposición Gema, de Guadalupe Ayala, en el Museo Nacional de Artes Visuales.

Inclusión digital para personas mayores

El Municipio B, junto con el Programa Ibirapitá, invita a participar en Réplica +60, una formación pedagógica orientada a promover la inclusión digital de las personas mayores. La capacitación se enfoca en personas interesadas en convertirse en replicadoras de inclusión digital, brindando herramientas para acompañar a personas mayores en el acceso, el aprendizaje y la apropiación de tecnologías. La capacitación es gratuita y está dirigida a vecinos de los barrios del Municipio B que tengan conocimientos básicos en tecnología digital y disposición de compartirlos de manera voluntaria y gratuita a mayores de 60 años.

La formación se desarrollará el 1°, 15 y 29 de julio, de 14.00 a 17.00, en el local del Municipio B ubicado en Eduardo Víctor Haedo 2141, esquina Joaquín Requena.

Las inscripciones se realizan en el formulario en línea.

Concurso Arte y Patrimonio en la Udelar

Crear una obra inspirada en los espacios que forman parte de la historia de la Universidad de la República (Udelar) es el eje de la convocatoria vigente Arte y Patrimonio en la Udelar, segunda edición de un concurso que convoca a la comunidad universitaria a presentar propuestas artísticas inéditas.

La iniciativa busca promover nuevas miradas sobre los edificios, memorias e identidades que forman parte de la Udelar. Se podrá presentar proyectos de artes visuales, escénicas, sonoras, performáticas y otras expresiones contemporáneas, de forma individual o colectiva.

La inscripción al concurso es a través del correo electrónico [email protected]

Campaña contra el frío

El Espacio Sociocultural Palermo, ubicado en la plaza Juan Ramón Gómez (Durazno y Minas), impulsa una campaña solidaria para acompañar el invierno. Por ese motivo recibe donaciones de ropa de abrigo y alimentos no perecederos (destinados a la olla de la plaza) para apoyar a vecinos del territorio.

Las donaciones se pueden acercar al local del espacio los martes de 11.00 a 16.00 y los viernes de 14.00 a 16.00. A partir del 11 de julio quienes lo necesiten podrán acceder al ropero solidario los martes y sábados de 11.00 a 14.00.

Viernes medievales

“Mística femenina en la Edad Media” es el título de un ciclo de encuentros programados para los viernes de julio de 17.30 a 19.30 y que buscan abordar la mística medieval y, en particular, las formas en que distintas mujeres expresaron y transmitieron experiencias difíciles de comunicar.

A lo largo de cuatro encuentros se explorará la relación entre experiencia, lenguaje, cuerpo y autoridad, prestando especial atención a figuras como Hildegarda von Bingen, Margarita Porete y Catalina de Siena, así como a los contextos históricos que hicieron posibles sus escritos.

El número de contacto por más información es 093 510 437.

Fábrica de fanzines desde la escritura a la autopublicación

“Este taller es para quienes quieren explorar su voz y llevarla al papel”, proponen la artista visual, realizadora y docente Lala Severi y la escritora y docente de escritura creativa Gabriela Onetto. Su Fábrica de Fanzines dará inicio el 8 de agosto en Jardín Anzani (Buceo), con cupos limitados, y se extenderá durante cuatro meses, lapso en el que los asistentes integrarán escritura e imagen, fotografía, collage, dibujo, diseño, maquetación, encuadernación artesanal e impresión. Al finalizar se llevarán entre 75 y 80 ejemplares listos para circular.

Toman inscripciones y consultas al 099 233 179.