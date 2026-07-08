Llaman a pintada colectiva en homenaje al Indio Solari

Un encuentro vecinal con artistas el sábado en Goes; además, una feria, un recorrido y varios talleres.

El 11 de julio, desde las 10.00, la Plaza de las Misiones (Ramón del Valle Inclán y Colorado) será escenario de una movida cultural y solidaria: la creación de un mural participativo en homenaje al Indio Solari (1949-2026). En la actividad, que es abierta a todo público, se recaudarán alimentos para la olla popular Terminal Goes.

La idea de la actividad es acercarse con brochas, pinceles y el mate para sumarse a esta jornada de trabajo colectivo, que estará guiado por el muralista Alejandro Leites (@garufa.pinturapublicitaria). No se requiere experiencia previa en pintura.

Además de la impronta artística y cultural, el evento tiene un fuerte componente solidario. Durante toda la mañana se recibirán alimentos no perecederos para apoyar a la olla Terminal Goes.

La iniciativa es organizada por la Comisión de Vecinos Plaza de las Misiones y el taller De Bigote Estampados, y cuenta con el apoyo clave del Municipio C y el Centro Cultural Terminal Goes.

Finde abrigado en Atlántida

En el Espacio Dínamo (Interbalnearia km 45, Atlántida, Canelones) el 11 y el 12 de julio, entre las 10.00 y las 18.00, se llevará a cabo el primer Festival Cultural de la Lana. Con entrada gratuita, el evento se centrará en este material y durante dos días funcionará una feria artesanal, habrá talleres, un desfile de moda, conferencias y una plaza gastronómica con foodtrucks.

Unos 17 stands de emprendimientos pondrán a la venta lana, vestimenta, accesorios, joyería y juguetes.

En el espacio de formación se anuncian 12 talleres a cargo de artistas y artesanas en telar, fieltro, ecoprint, mantas XXL, tapiz, crochet, encordado, cestería textil, hilado, tejido doble y bordado.

Por otra parte, habrá tres propuestas de capacitación para quienes trabajan con lana o quieran comenzar un emprendimiento en el rubro: “El precio de tu tejido”, a cargo de Cyntia Garro (Baum); “Buenas razones para usar lana”, por Catherine Sochara (SUL); y “Selección e identificación de vellones, hilado e hilatura”, que dará Catherine Sochara (SUL).

Dos encuentros darán cuenta de investigaciones en torno al producto: “Rutas de la lana”, una clase magistral a cargo de Eleonora Cucci (Argentina), y “Activar las prácticas”, un conversatorio con la participación de la argentina Eleonora Cucci y los uruguayos Serena Zitarrosa, Leticia Cannella y Felipe Maqueira.

Un desfile permitirá mostrar la producción nacional de vestimenta y accesorios de ocho marcas uruguayas.

Además, se montará un sector pensado para que los más chicos experimenten con la lana de forma lúdica, para educar y fomentar su uso y propiedades. Por eso, con lana, espuma y color, habrá un taller de jaboncitos afieltrados y se organizará una búsqueda del tesoro.

El grupo de tejedoras Las Liebres estará a cargo del espacio voluntario de tejido de prendas y accesorios que serán donadas.

Barata de sombreros en el Cerrito

Una previa posible del Día del Padre tendrá lugar el viernes y sábado de 10.00 a 17.00, cuando la Fábrica Nacional de Sombreros (Juan Rosas 412, Cerrito de la Victoria) abra al público para que cada cual elija boinas o sombreros, con oportunidades de saldos de color, talle y fin de stock.

Funcionará un espacio de cafetería, habrá visitas guiadas para conocer historias y hasta prometen show musical.

Recorrido de la memoria

Invitan para el sábado 11 de julio, de 9.00 a 15.00, a conocer y recorrer algunos de los sitios de memoria del territorio, para promover la reflexión sobre el pasado reciente. En el trayecto se visitará el Sitio de Memoria 300 Carlos - Infierno Grande, el Sitio de Memoria La Tablada - Base Roberto y el Museo de la Memoria, en una propuesta guiada con una instancia final de intercambio y reflexión. El punto de partida será la sede del Municipio G (camino Castro 730 esquina María Orticochea).

La actividad es gratuita con cupos limitados. La inscripción se realiza a través del formulario disponible en las redes del Municipio G. En caso de no poder concurrir, solicitan avisar con anticipación para que otra persona pueda ocupar ese lugar. Para ingresar al Sitio de Memoria 300 Carlos hay que concurrir con cédula de identidad.

Consultas al correo: [email protected].