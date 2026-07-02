Whatsapp comunicó a sus clientes lo que será un despliegue global de una nueva función para proteger el número de teléfono, basada en los nombres de usuario. El objetivo de este cambio, que ya es habitual, con ciertos matices, en apps como Instagram, Signal (que lo implementó en 2024) y Telegram (que usa un modelo abierto), es permitir el intercambio de contactos sin compartir el número: cada persona elige un nombre único y no hay un directorio público ni sugerencias para adivinarlo. El modo de encontrar a alguien es conocer su nombre exacto y este podrá configurarse solo en caso de que el usuario lo quiera, con una clave extra para recibir mensajes.

“Tu número de teléfono es personal y a veces querés conectarte sin entregarlo”, fundamentó la aplicación al presentar su innovación. El lunes, antes de hacer el lanzamiento global, Whatsapp empezó a ofrecer la posibilidad de reservar un nombre. El cambio puede hacerse desde “Ajustes”, “Cuenta” y “Cambio de nombre”, aunque puede demorar uno o dos días en aparecer, por lo que se recomienda tener la versión actualizada. A la vez, se ofrece un generador para quien busque ideas, en tanto que creadores, pequeñas empresas u organizaciones que pretendan usar el mismo nombre en todas las plataformas podrán reclamar su nombre actual de Instagram o Facebook vinculando su cuenta de Whatsapp en Meta. La empresa indicó que sus sistemas detectan y bloquean patrones de abuso e invita a reportar en la app cualquier asunto sospechoso.

Desde hace años Whatsapp permite acceder a un código QR que sirve para que alguien añada un contacto escaneándolo sin teclear el número. Pero ese método únicamente agiliza el proceso de compartirlo.

Claves del cambio

Desde Heynow, empresa que se dedica a la generación de agentes de IA que ejecutan procesos de negocio, señalaron que Meta está pasando de un modelo en el que el número de teléfono era la “llave universal” (que históricamente causaba spam y desconfianza) a uno en el que el usuario tiene el mando. Esta decisión, a priori, beneficiaría a ambas partes. Para el usuario se elimina la barrera mental de “¿me van a llamar después?”: al no tener que compartir el número personal, la sensación de seguridad puede ser mayor. Meta “ha entendido que la privacidad es un motor de crecimiento. Si tú confías en la herramienta, la usas más. Al permitir interacciones seguras, consiguen que su ecosistema de negocios y atención al cliente crezca sin que la experiencia se sienta invasiva o peligrosa para el usuario. Desde una perspectiva empresarial, si se utiliza el número de teléfono para procesos de identificación, autenticación o integraciones con otros sistemas, se recomienda revisar esos flujos y evaluar ajustes necesarios”.

Ana Lucero, referente en ciberseguridad de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, explicó que se trata de un identificador único opcional (@nombredeusuario) para que se pueda contactar a un usuario sin dar el número de celular. “Según informa Whatsapp, se está implementando en forma gradual, por lo que, por ahora, la funcionalidad no está disponible”, recalcó. Lo que cada individuo puede hacer por el momento es reservar el nombre de usuario, cambiarlo o quitarlo; establecer la clave de nombre de usuario, que es opcional, de cuatro dígitos, para controlar de forma estricta quién le podrá enviar un mensaje por primera vez. Por ahora nadie puede ver el nombre de usuario reservado hasta que se active. Una vez que esto suceda, “las personas que no tengan tu número guardado verán el nombre de usuario en su lugar”, explicó. Whatsapp enviará una notificación cuando quede activado.

¿Qué se modifica con esta nueva política? Básicamente, al crear un nombre de usuario, el número de celular deja de verse para quien no lo tiene agendado (en chats 1 a 1, grupos y llamadas). Al crear un nombre de usuario, el número se elimina de las conversaciones con personas que no lo tengan agendado, aunque esas conversaciones continúan con normalidad. Quienes ya tienen el número guardado siguen viendo el nombre de contacto que asignaron y el número. Al escribir por primera vez a alguien que no tiene al usuario entre sus contactos, Whatsapp puede indicarle si ese número está registrado en un país distinto del suyo, como señal de contexto para decidir si continuar el chat.

Al mismo tiempo, “el número sigue siendo obligatorio para usar el servicio, y quien ya tiene el contacto agendado lo sigue viendo con el nombre de contacto y el número”. En la práctica, quien escribe sin tener el contacto agendado ve el @nombredeusuario, pero no el número. Iniciada la conversación, sigue sin ver el número (salvo que ya lo tuviera agendado). En caso de querer buscar o contactar por usuario hay que conocer el @nombredeusuario exacto, ya que no hay directorio ni buscador. Se comparte directo o con un código QR o enlace que lleva al @nombreusuario. De igual forma que con un número de teléfono, otras personas pueden ingresar el nombre de usuario directo en Whatsapp para iniciar una conversación. Una vez realizada esta acción, la persona podrá ver el nombre para mostrar, pero no el número de teléfono, a menos que ya lo tuviera agendado.

Sobre el filtro opcional, agregó: “La clave se solicita únicamente a quien contacta por primera vez a través del @nombreusuario sin ningún vínculo previo. No se les pide a quienes ya tienen el número guardado, chatearon antes con esa persona, comparten un grupo, escanearon su código QR o fueron contactados por ella primero”.

Consultada específicamente sobre privacidad y seguridad, Lucero detalló: “El nombre de usuario contribuye a reducir la exposición del número ante contactos nuevos y en grupos, y otorga mayor control sobre quién puede iniciar una conversación. Como contrapartida, el número, que hasta ahora podía funcionar como un dato adicional para verificar la identidad de quien escribe, deja de estar visible. A su vez, utilizar el mismo nombre que en otras redes sociales puede vincular la identidad del usuario entre distintas aplicaciones. Al reservar el nombre de usuario, la opción ‘Contactarme por nombre de usuario’ viene configurada por defecto en ‘Todos’. Si no se modifica, cualquiera que conozca el identificador puede iniciar ese primer contacto, por lo que ese ajuste conviene revisarlo antes de dar el proceso por cerrado”, advirtió. “La alternativa es ‘Personas que conocen mi clave’, opción que activa la clave de nombre de usuario como segundo filtro para ese primer contacto. Ya no alcanza con conocer el nombre de usuario, también hay que tener la clave para poder iniciar la conversación por esa vía”.