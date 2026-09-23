DGI identificó inconsistencias en el pago de IVA servicios personales y se comunicará con contribuyentes para su corrección

El organismo exhortó a regularizar la situación y advirtió que, de lo contrario, “la calificación de riesgo de los contribuyentes podría verse afectada y dar lugar a acciones de fiscalización u otros controles”.

La Dirección General Impositiva (DGI), órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y que tiene entre sus cometidos la recaudación de impuestos, informó esta semana que observó “inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias” de parte de algunos contribuyentes de IVA servicios personales, y se comunicará con ellos para “facilitar su detección y promover su corrección oportuna”.

Según informó la DGI en su sitio web, están obligados a pagar el IVA servicios personales de forma bimestral “quienes presten servicios fuera de la relación de dependencia”, sin importar si las actividades comprendidas son profesionales o no. Esto siempre y cuando “no hayan realizado la opción de tributar el IRAE [Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas]” ni se encuentren obligados a hacerlo “de forma preceptiva”.

El impuesto es el resultado de restar el IVA compras –impuesto pago asociado al Registro Único de Contribuyentes– y otras retenciones al IVA ventas –impuesto percibido a partir de lo facturado– cada mes. Sin embargo, según informó el organismo, se detectaron casos en los que “el IVA compras declarado no guarda una relación acorde con el IVA ventas, de acuerdo con las estimaciones realizadas para contribuyentes de este segmento”.

En ese sentido, desde la DGI indicaron que los contribuyentes que califiquen para la situación descrita “recibirán un mensaje” en la bandeja de comunicaciones del portal de servicios en línea del organismo, en el que “se informará la situación observada y se recomendará revisar su situación tributaria”. Acotaron que, “de ser necesario, contarán con la orientación de un ejecutivo de atención personalizada para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con las indicaciones incluidas en el mensaje”.

El organismo exhortó a los contribuyentes comprendidos por la advertencia a regularizar su situación, y advirtió que, de lo contrario, “la calificación de riesgo de los contribuyentes podría verse afectada y dar lugar a acciones de fiscalización u otros controles”. “Este tipo de acciones, diseñadas con base en el análisis de riesgos de cumplimiento tributario, buscan identificar posibles desvíos de forma temprana y promover su regularización oportuna antes de avanzar hacia otras instancias de control”, concluye el comunicado.