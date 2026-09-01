La Intendencia de Montevideo anunció un nuevo llamado para ocupar puestos en los Techitos Verdes

Este martes, jerarcas de la Intendencia de Montevideo (IM) anunciaron la apertura de un nuevo llamado a integrar puestos en el paseo comercial Techitos Verdes, ubicado en Daniel Fernández Crespo y la avenida 18 de Julio.

En la actividad estuvieron presentes el director del Departamento de Desarrollo Económico, Camilo Benítez; el gerente de Economía Local, Nicolás Echevarría; y el representante de la Asociación Civil Techitos Verdes, Fernando López.

En una rueda de prensa, Benítez dijo que desde este martes hasta el martes 15 de setiembre estará disponible un formulario en la página web de la IM para que los interesados en postularse lo completen con sus datos.

Los Techitos Verdes, “tan importantes para la ciudad y para el centro”, son un total de 96 locales, 30 de los cuales todavía están pendientes de ser ocupados. Además, en esta oportunidad se optó por ampliar los rubros posibles y recibir nuevos tipos de emprendimientos, diferentes de los que ya están instalados.

“Pueden ser locales de venta de comida para mascotas, de golosinas, bazares, tarot. Pusimos una amplia variedad para poder llenarlo”, precisó. Desde la IM entienden que existe una demanda de tener un punto de venta propio y, con el nuevo llamado, buscan dar respuesta a esa necesidad de los comerciantes.

En lo que respecta a los requisitos, el llamado se dirige a personas físicas –no se aceptan sociedades comerciales ni sociedades de hecho– y no pueden contar con otro emprendimiento dentro de la IM. Quienes se integren al paseo comercial abonarán una cuota para “tener seguridad y poder tener limpieza”, dado que los propios vendedores “autosustentan” el lugar.

Merma en las ventas

Según una nota de El Observador publicada en febrero, la actividad comercial en el paseo de compras disminuyó. En ese momento, alrededor de 35 locales estaban desocupados, una cifra similar a la cantidad de puestos que la IM prevé ocupar con este nuevo llamado.

Consultado al respecto, Benítez reparó en que en el pasado se hacían trámites de forma presencial en grandes instituciones como el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva y el Banco Hipotecario, por lo que un gran flujo de personas frecuentaba la zona, pero esto se perdió con el desplazamiento hacia procedimientos en línea.

“También ha cambiado la comercialidad con las ventas online, pero entendemos que 18 de Julio es un lugar muy importante –es el lugar por donde pasa más gente de todo Uruguay–, entonces entendemos que este lugar tiene que estar completo”, afirmó. A su vez, consideró que presentarse al llamado será redituable para los comerciantes y “para la sociedad”.