En la noche del domingo se entregaron los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, los SAG Awards, una de las últimas antesalas al Oscar. El galardón más importante de la ceremonia, el de Mejor Reparto, fue para El juicio de los siete de Chicago.

Mientras tanto, los premios a Mejor Actriz y Mejor Actor fueron para los protagonistas de La madre del blues, Viola Davis y Chadwick Boseman, este último con una victoria póstuma, ya que falleció en agosto del año pasado.

Según cuenta Efe, por primera vez en la historia de los SAG Awards los alrededor de 160.000 miembros del sindicato votaron por cuatro intérpretes que no son caucásicos, al sumarse Daniel Kaluuya como Mejor Actor Secundario por Judas y el mesías negro, y la coreana Yuh-Jung Youn como Mejor Actriz Secundaria por Minari.

En el apartado televisivo, los premios a las actuaciones femeninas fueron para Gillian Anderson en la categoría drama por The Crown y a Catherine O'Hara en comedia por Schitt's Creek. Entre los hombres, Jason Bateman triunfó por el drama Ozark y Jason Sudeikis por la comedia Ted Lasso. El galardón de Mejor Reparto de Drama fue para The Crown, y el de Mejor Reparto de Comedia para Schitt's Creek.

La Mejor Actriz de Miniserie fue Anya Taylor-Joy por Gambito de dama y el Mejor Actor de Miniserie fue Mark Ruffalo por I Know This Much is True.

El horóscopo de los SAG

En la última edición de los premios (que parece tan lejana), los ganadores fueron Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Brad Pitt y el elenco de Parasite, y luego todos repitieron en los Oscar. Esto podría no ocurrir este año de acuerdo a la lista de nominados.

Es que Nomadland, gran favorita al premio más importante de la Academia, no competía como Mejor Reparto en los SAGA porque el peso de la cinta cae exclusivamente sobre Frances McDormand.