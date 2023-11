Canelones Suena Bien lanzó su temporada 2024 este viernes y la grilla de artistas tiene figuras como Jorge Drexler, No Te Va Gustar y Luana. Todos brindarán sus espectáculos con entrada libre en Atlántida el próximo martes 30 de enero, jueves 1º y sábado 3 de febrero a partir de las 19.30. La Intendencia de Canelones organiza esta segunda edición del festival y espera recibir a miles de personas en la rambla de Atlántida, en la manzana 0 frente a Prefectura.

El martes 30 de enero estarán Ana Prada y Jorge Drexler. El jueves 1º de febrero será el turno de Chacho Ramos y Luana, y en el cierre del festival, el sábado 3 de febrero, No Te Va Gustar y Luana Méndez.

Drexler participó en la transmisión de streaming que organizó la comuna con Topic y contó que llegará desde España con la banda que lo ha acompañado en sus últimas giras. “Muy contento con esto de ir a Canelones a tocar, de poder mostrarle a la gente de mi banda unos días el Uruguay, mostrarles Canelones y participar en el festival que sé que fue tremendo en la edición anterior”, comentó el músico.

“Este concierto tiene muchas cosas únicas para mí, por muchas razones. La primera es que hace muchísimo tiempo que no hago un concierto al aire libre con entrada libre; te da un tipo de conexión con el público y un tipo de situación que deja reverberando en tu música y en tu carrera durante años. Llegás a muchos lugares que no podías llegar, te ve gente diferente que es la que no va a tus conciertos, porque te vas conociendo con otras personas. Y después, tocar en Canelones, donde pasé parte de mi adolescencia… Pasaba mucho tiempo en esa costa y la conozco bien, es una maravilla tocar ahí”, señaló Drexler.

Con respecto a su espectáculo, Drexler adelantó que traerá la misma banda y el mismo show que recientemente ganó el premio Ondas de España al mejor espectáculo del año, con un resumen de su último disco, que también viene de recibir varios premios en los Grammy Latinos.

“Voy pensando que voy con mis amigos en una especie de viaje de fin de curso, porque se está terminando la gira, este concierto está dentro de los muy poquitos que damos y de verdad que es una despedida para nosotros, para la banda. Yo me voy a meter a escribir, así que va a pasar mucho tiempo antes de que vuelva a tocar en banda, y me tiene muy contento que sea ahí en Canelones, en Uruguay”, expresó el cantante.

En la presentación también participó Ana Prada, música y prima de Drexler, que actuará antes que él. Además, acompañó el lanzamiento Emiliano Brancciari, de No te Va Gustar, y adelantó que en el festival comienza la gira de los 30 años de la banda, que los llevará a diferentes países durante 2024, y que durante la jornada habrá “alguna rareza” pero no faltarán “las canciones que la gente quiere escuchar”.

Luana (archivo, febrero de 2023). Foto: Alessandro Maradei

En el lanzamiento stuvo presente también Chacho Ramos, quien actuará con Luana el jueves 3 de febrero. Ambos destacaron el movimiento que genera este tipo de espectáculos. En la misma línea se expresó al final de la transmisión el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien además de destacar el nivel artístico de la grilla del verano, remarcó la importancia que tiene este tipo de eventos para la economía departamental.

“Cuando se decide esto, siempre tenés la duda de cómo funciona, si está bien que sea con entrada libre. Este año hubo una apuesta a la música uruguaya y la realidad del festival nos viene mostrando que es un golazo”, aseguró Orsi y destacó que en la edición anterior “se movió todo Atlántida, todo Parque del Plata. No sólo es un producto para disfrutar, sino que genera toda una movida económica, mucha gente que anda en la vuelta no sólo el día del espectáculo sino el resto de los días, y actividades como la gastronomía y la hotelería funcionan bien”.