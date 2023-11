“Ahora y antes, te extraño / Oh, ahora y entonces te quiero / Vuelve a mí, ya sé, retorna a mí”, cantan John Lennon y Paul McCartney en el estribillo de “Now and Then”, el nuevo tema de los Beatles lanzado este 2 de noviembre de 2023. Por si hiciera falta más emoción al escuchar sus voces juntas en una canción hasta ahora inédita, el tema fue lanzado junto a un documental de 12 minutos que explica cómo se pudo restaurar la voz a partir de un casete grabado por Lennon –asesinado el 8 de diciembre de 1980–, incluir grabaciones de guitarra de George Harrison –muerto en 2001– y adicionando instrumentos y voces de los Beatles sobrevivientes.

Como no podía ser de otra manera, es McCartney quien lleva la voz cantante en el documental: él fue el principal impulsor de grabar los nuevos-viejos temas beatle en los años 90 y lo es también en esta ocasión, y también es claro que fue el motor de las reuniones en el estudio de los Beatles en los tramos finales de la banda, cuando sus integrantes ya no necesitaban hacer música juntos por necesidades materiales. La voz de Lennon, explica ahora su compañero, proviene de las mismas cintas que les entregó Yoko Ono, su viuda, y con las que entonces grabaron “Real Love” y “Free as a Bird” como complemento a los lanzamientos de la serie Anthology.

Con un montaje excepcional, que muestra a la banda en el estudio durante distintas épocas que transicionan cómodamente, McCartney cuenta la historia de esas cintas, de cómo hace 25 años la grabación de “Now and Then” parecía irrecuperable y de cómo ahora, gracias a la tecnología de restauración de audio desarrollada para la pelicula Get Back, se logró separar la voz del piano que traía la cinta original.

A este respecto, la edición excluye las impresiones iniciales de Harrison cuando se trató de trabajar con el tema en aquellas reuniones de la década de 1990, que, según los trascendidos, eran muy duras no sólo en cuanto a la idoneidad del audio, sino también a la calidad musical del tema.

Como sea, McCartney explica en el documental que realizó un tributo a Harrison al grabar él mismo un solo con slide en el estilo de las que ejecutaba el guitarrista, especialmente en su primera época solista.

Una presencia de peso en el documental, además de la de Ringo, es la de Sean Lennon. El hijo de John y de Yoko Ono cumple la función de avalar el proyecto: recuerda la tendencia de su padre a experimentar tecnológicamente durante las grabaciones y concluye que hubiera aprobado esta forma de restaurar y trabajar con su voz. Otro “hijo de” presente, aunque más discretamente, es Giles Martin, vástago de George (el productor de casi todos los discos originales de los Beatles) y responsable técnico de las reediciones recientes del cuarteto.

El video refuerza la idea de que se trata de “la última canción de los Beatles”, y, como afirma McCartney, es improbable que pueda contarse con contribuciones de los cuatro músicos en torno a un tema no escuchado –o poco escuchado– antes.

Cuidadosamente editado para evitar golpes bajos y a la vez producir un impacto afectivo, el documental muestra a The Beatles cuando estaban juntos y a los dos sobrevivientes en la actualidad: Ringo se sienta para grabar la batería –suenan unos golpes de aro en la primera parte de “Now and Then”- y Paul vuelve a tocar su legendario bajo Hoffner.

El resto es la música, que está disponible gratis en Youtube y crece con cada nueva escucha. Son John y Paul, después de todo.