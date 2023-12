El tira y afloje entre Spotify y el gobierno uruguayo continúa y este viernes los usuarios se despertaron con un correo electrónico de la plataforma de música por streaming en el que anuncia una vez más que se ve “forzada” a salir de Uruguay, además de explicar los próximos pasos de su despedida.

“Nos comunicamos contigo para compartir noticias importantes sobre el servicio de Spotify en Uruguay”, comienza diciendo el texto firmado por “el equipo de Spotify” y enviado a primeras horas de la mañana. “Lamentablemente, Spotify comenzará a retirar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1º de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero”.

Esta fecha coincide con la dada a conocer la semana pasada en una comunicación que señalaba “la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor incluidos en la ley de Rendición de Cuentas de 2023”. El nuevo texto repite la explicación: “Recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó la ley de Rendición de Cuentas que incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país”.

“Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras quienes representan y pagan a los artistas y compositores, y ha contribuido con más de 40.000 millones de dólares hasta la fecha. Los cambios con esta nueva ley podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por las mismas canciones, y a menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras, a quienes pagamos ese 70%, deben asumir la responsabilidad de estos costos, nuestro negocio de conectar artistas y fans será insostenible”, dice el mensaje a los usuarios.

El correo electrónico utiliza el condicional (“podrían obligar a Spotify”) y de todas maneras deja una puerta abierta (“a menos que el gobierno aclare”) si se especifica cómo se implementarán los cambios que implica la nueva legislación. El nuevo texto da a los intérpretes musicales el derecho a una retribución, lo que la compañía definió en comunicaciones anteriores como “un pago adicional obligatorio” que volvería “inviable” (“insostenible”) el negocio.

“Queremos seguir brindando a los artistas la oportunidad de conectar con los oyentes, y a los fans la oportunidad de disfrutar e inspirarse con su música. Sin embargo, en este momento, Spotify no tiene más opción que dejar de estar disponible en Uruguay”, escribieron.

Este tira y afloje, que se asemeja al ocurrido en Paraguay a raíz de una modificación similar que permanece en suspenso, tuvo movimientos de la compañía asociados a las diferentes etapas de la nueva legislación. En agosto y octubre hubo cartas públicas, que fueron respondidas por actores como la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei), que se ve directamente afectada por el cambio.

Para ellos, la nueva realidad del consumo musical dejó a “artistas, intérpretes y ejecutantes en una situación de gran perjuicio y por tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías”, ya que “actualmente, en nuestro país, los usos de la música en plataformas digitales, correspondientes a Intérpretes y Productores musicales, son cobrados exclusivamente por los productores musicales, no así por los Intérpretes, generándose una situación de inequidad y falta de justicia”, según explicaron en ese momento.

El propio ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, destinatario de la primera misiva de Spotify, había dicho a la diaria el mes pasado que quienes representan a Spotify en Uruguay están cambiando la estrategia”, dado que “primero amenazaron con irse para ver si evitaban la aprobación de estos artículos y, como no lo evitaron, en lugar de irse, ahora amenazan con que se van si no los satisface la reglamentación”, lo cual, a su entender, “es una prueba de que no hay que tomarse muy en serio esa clase de declaraciones”.

También se había manifestado el senador Jorge Gandini en una rueda de prensa: “Spotify no se puede ir del país, no sólo por los jóvenes y la gente que lo escucha, sino que sería pésimo para los propios músicos. Hoy los discos no se venden en la disquería: se suben a estas plataformas y el dinero viene de allí. Por lo tanto, tenemos que encontrar un punto de encuentro y quedó abierto a que la reglamentación lo hiciera”.

Sin embargo, el correo electrónico de este viernes ofrece información concreta acerca del cese del servicio. “Acceso a Spotify Premium: Recibirás tu última factura de Spotify Premium en diciembre, y podrás disfrutar de tu último mes completo de Premium. Después de esto, pasarás a una cuenta gratuita hasta la suspensión del servicio el 1º de febrero. Puedes verificar tu fecha de facturación aquí”. Con respecto a nuevas suscripciones pagas, “después del 28 de diciembre, no será posible iniciar una nueva suscripción”.

“Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante y agradecemos sinceramente tu comprensión en este momento complicado. Gracias por ser parte de la comunidad de Spotify. Esperamos poder servirte nuevamente en el futuro”, termina diciendo el mensaje.