Hugh Jackman, Ryan Reynolds y Shawn Levy, el 25 de julio, durante Marvel Studios: The Ultimate Deadpool & Wolverine Celebration of Life, en el Hall H de SDCC en San Diego, California. Foto: Jesse Grant, Getty Images, AFP

La Convención de Cómics de San Diego (SDCC, por sus iniciales en inglés) es uno de los eventos pop más importantes de Estados Unidos. Como ha ocurrido en la gran mayoría de las convenciones en todo el mundo, las historietas pasaron a ser solamente una fracción de los entretenimientos presentados frente a las películas y series.

La última edición de la Comicon de San Diego tuvo lugar entre el 25 y el 28 de julio y promete por lo menos dos cosas: un regreso fuerte de Marvel y sus superhéroes, y una nueva entrega de Alien, ahora dirigida por el uruguayo Fede Álvarez.

El famoso Hall H es donde ocurre la magia. Allí es donde año a año se estrenan tráilers, se anuncian castings y se promete muchísimo. Allí es donde, este año, Fede Álvarez adelantó algo de lo que veremos en Alien: Romulus, su debut como director de una entrega de la saga creada por Ridley Scott en 1979.

También allí, en ese salón H, Marvel Studios, la división de Disney que produce las películas de los superhéroes salidos de la editorial Marvel, fue durante años la gran protagonista. Desde la pandemia, o técnicamente desde que en 2019 Avengers: Endgame terminó la gran historia que estaba contando en el cine, Marvel no había tenido un Hall H que llamara tanto la atención.

Fatiga de superhéroes

La edición 2024 de la convención comenzó entre cuchicheos por la famosa “fatiga de superhéroes”, que podría explicarse parcialmente por las pocas películas de calidad dentro del género que fueron estrenadas desde que Thanos se enfrentó a medio universo (el otro estaba muerto, claro) en Avengers: Endgame.

Es por eso que lo que se celebró el pasado fin de semana fue un renacimiento espiritual, que deberá confirmarse en buenas historias. En realidad, hubo un anuncio que tenía cero especulaciones: el taquillazo de Deadpool & Wolverine, que quedó entre las películas que más recaudaron en su primer fin de semana, aunque muchos destaquen, entre los elementos que le están haciendo daño al cine actual, la obsesión por concentrar la recaudación en los primeros días.

Marvel y Disney celebraron, y quién podría culparlos, 444 millones de dólares en recaudación global, más de lo que recaudaron Black Widow, Eternals y The Marvels en todo su pasaje por las salas de cine, y pisándole los talones a Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Todo con una película hiperviolenta y con lenguaje vulgar, que encima se burla de Disney, Marvel Studios y hasta de su presidente, Kevin Feige. Burlas controladas, por supuesto, pero burlas al fin.

Las buenas noticias para los fanáticos no pararon de llegar. El mismísimo Feige, que ha sabido ser la cara visible del estudio para lidiar con las buenas y alguna mala, confirmó un secreto a voces: que los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame (dos de las seis películas más taquilleras de la historia) volverán para dirigir las próximas dos aventuras del supergrupo estelar que tiene Marvel, por más que algunas de sus figuras hayan dado un paso al costado. Pero más sobre eso en breve.

La historia de los Russo tiene algo que ver con la del estudio, en tanto después de Endgame intentaron cosas diferentes, “salieron con otras personas”, y ahora decidieron jugar a lo seguro y recomponer la pareja, o trieja si contamos a Joe y Anthony por separado. Ellos estarán detrás de Avengers: Doomsday, que llegará en mayo de 2026, y Avengers: Secret Wars, que se estrenará en mayo de 2027.

Atrás quedó la idea de Avengers: The Kang Dinasty, en parte porque este villano que controlaba el tiempo no cuajó con los fans, y en otra gran parte porque el actor que lo interpretaba demostró ser demasiado villanesco en la vida real. Marvel no tuvo ningún empacho en hacer borrón y cuenta nueva, pero necesitaba un nuevo malo malísimo para su próxima gran historia (Secret Wars, si respeta al cómic, es una gran reunión de personajes de todos los rincones de la editorial).

Doctor Doom, el hombre de la máscara

Con ese nombre, Doomsday, solamente podía remitir a Victor von Doom, eterno antagonista de los Cuatro Fantásticos, cuya primera aventura dentro del Universo Cinematográfico de Marvel llegará en julio de 2025 bajo el título The Fantastic Four: First Steps, también revelado durante la SDCC. De esta película se sabe que contará como gran enemigo a Galactus, un ser proveniente del universo anterior que se alimenta consumiendo la energía de planetas enteros.

Doom es el dictador del ficticio país europeo de Latveria. Cuando el público todavía estaba procesando la noticia de su aparición, decidieron revelar quién estará detrás de la máscara. Y la sorpresa fue mayúscula cuando de entre un grupo de cosplayers apareció Robert Downey Jr. anunciando su regreso después de que Tony Stark muriera en la ya varias veces mencionada Endgame.

Las reacciones en el Hall H fueron las esperadas, pero no así en las redes sociales, donde muchos se preguntaron si se tratará de una versión alternativa de Stark que se convierte en el villano, aunque su personaje fue presentado con nombre y apellido. Otros anticiparon lo que suele ocurrir cuando un enmascarado es interpretado por un actor famoso: se pasa mucho tiempo sin máscara. ¿Y cuál será la reacción de los personajes cuando vean ese rostro de nuevo? Muchas preguntas que recién empezarán a contestarse en los próximos meses, aunque ya sean tema de conversación en los rincones pop de internet, justo como Marvel lo había planeado.

También se adelantaron escenas o información acerca de Captain America: New World Order y Thunderbolts, pero a nadie le importó tanto.