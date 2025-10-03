Del 10 al 19 de octubre, el Festival Internacional de Artes Escénicas convoca a 16 propuestas de teatro, danza, circo y títeres provenientes de España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Francia, más una cifra equivalente de producciones uruguayas. En esta publicación especial ofrecemos varias miradas próximas a algunas de las obras que trae el país invitado de honor, más otros destaques de la programación y dos acercamientos a la organización e historia de un evento bianual que, ya convertido en tradición de la primavera cultural en Montevideo y en distintas partes del territorio –esta vez llega fuerte a San José y Paysandú–, cumple nueve ediciones.