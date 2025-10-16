La prueba de admisión para el Carnaval 2026 contará con títulos nuevos y con otros pocos laureados, como es habitual en esta instancia evaluatoria.

Este año, además, los carnavaleros que concurran al Teatro de Verano Ramón Collazo podrán presenciar el regreso de murgas históricas como Falta y Resto, La Reina de La Teja, Línea Maginot, Patos Cabreros y Don Bochinche, y las actuaciones de conjuntos fundamentales para el concurso como los parodistas Zíngaros, las murgas Metele Que Son Pasteles y Diablos Verdes, y la revista House.

En el caso de Falta y Resto, su vuelta a la gran fiesta uruguaya tiene el atractivo ingrediente de un plantel con las más celébres figuras del conjunto y del propio carnaval, entre ellos su director responsable, Raúl Castro, Edú Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Routin.

La Reina de La Teja, que ya ensaya en el club Artigas, vuelve con un plantel que mezcla nuevas y veteranas figuras, liderado por Gabriel Toby Morgade y con la novedad del histórico cupletero Carlos Bananita González.

Los populares Zíngaros, acostumbrados a definir su categoría, este año apoyarán su propuesta paródica en Sergio Checho Denis, la incorporación de Danilo Mazzo y los textos de Claudio Melcón.

A continuación, el fixture completo de las pruebas de admisión para el Carnaval 2026:

Etapa 1. Miércoles 12 de noviembre

20.30 — murga Vale Cuatro 21.05 — sociedad de negros y lubolos Más Que Lonja 21.40 — murga Mi Vieja Mula 22.20 — revista House 23.00 — humoristas Social Club 23.40 — murga La Reina de La Teja

Etapa 2. Jueves 13

20.30 — murga Qué Julepe 21.05 — sociedad de negros y lubolos Herencia Ancestral 21.40 — murga Don Bochinche 22.20 — revista Madame Gótica 23.00 — humoristas Cyranos 23.40 — murga Falta y Resto

Etapa 3. Viernes 14

20.30 — murga Ay Alberto 21.05 — murga Araca la Cana 21.40 — murga Jorge 22.15 — revista Carambola 22.55 — humoristas Fantoches 23.35 — murga Patos Cabreros

Etapa 4. Sábado 15

20.30 — murga La Sandía de la Torta 21.05 — murga A la Bartola 21.40 — murga Sorda de un Oído 22.15 — murga Gente Grande 22.50 — murga La Margarita 23.25 — murga Diablos Verdes

Etapa 5. Domingo 16

20.30 — murga Metele Que Son Pasteles 21.05 — murga Línea Maginot 21.40 — murga Un Título Viejo 22.15 — parodistas Zíngaros.