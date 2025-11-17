Araca La Cana durante el Desfile Inaugural de Carnaval 2023, en 18 de Julio, en Montevideo.

Tras la realización de la última ronda de presentaciones en el Teatro de Verano, el jurado integrado por Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana da Silva y Fernando Imperial, presidido por Nicolás Lasa y con Gabriela Barbosa como presidenta alterna, dio a conocer los puntajes de los agrupaciones que rindieron la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial del Carnaval 2026.

La mayor sorpresa fue la eliminación de dos murgas históricas que competían para regresar al certamen. La Reina de la Teja quedó afuera por un punto, mientras que Araca La Cana quedó en lugar 16 de 20 conjuntos participantes. Patos Cabreros, con 70 puntos, resultó la agrupación más puntuada de la categoría.

Los históricos parodistas Zíngaros, por su parte, consiguieron sumarse a la competencia; eran la única agrupación que competía en su categoría. Obtuvieron 28 puntos.

Lo mismo ocurrió en las categorías Lubolos, en la que clasificaron las dos agrupaciones presentadas –Más Que Lonja (29 puntos) y Herencia Ancestral (24 puntos)- y en Revistas, en las que se admitió a las tres participantes: Carambola (31 puntos), Madame Gótica (31 puntos) y House (25 puntos).

Los 18 conjuntos clasificados (10 murgas, dos agrupaciones de humoristas, una de parodistas, tres revistas y dos comparsas) sumarán a los 22 que habían clasificado en el Carnaval 2025 y confirmaron su participación en el Conscurso Oficial de 2026.

Categoría Murgas

Clasificadas: Patos Cabreros (70 puntos), Mi Vieja Mula (68 puntos), Falta y Resto (67 puntos), Jorge (63 puntos), Un Título Viejo (63 puntos), A la Bartola (61 puntos), La Margarita (60 puntos), Diablos Verdes (56 puntos), Don Bochine y Cía (56 puntos), Gente Grande (55 puntos)

Eliminadas: La Reina de La Teja (54 puntos), Metele que son Pasteles (54 puntos), La Línea Maginot (50 puntos), Sorda de un Oído (49 puntos), Ay Alberto (45 puntos), Araca la Cana (40 puntos), Qué Julepe (39 puntos), La Sandía de la Torta (38 puntos), Vale Cuatro (36 puntos)

Categoría Humoristas

Clasificados: Cyranos (32 puntos), Social Club (26 puntos).

Eliminados: Fantoches (20 puntos)