Eté y Los Problems, en la entrega de los Premios Graffiti (archivo, 2023).

La edición 2025 de los Premios Graffiti pasó por su penúltima instancia este miércoles por la noche cuando la sala Zitarrosa recibió la primera de las dos ceremonias finales en las que se entregan los aerosoles a lo mejor de la música uruguaya en los géneros más variados.

En el encuentro, para el que se había anunciado la presentación de La Nueva Escuela, Catherine Vergnes, Diego Drexler, Filo y Proyecto Caníbal Troilo, se conocieron los nombres de quienes triunfaron en 15 categorías. El resto de los ganadores se conocerán en la noche de este jueves, donde además se presentarán Florencia Núñez, Matías Valdez, Supervielle, Gonzalo Brancciari y Alba LaMerced.

Ganadores del miércoles 5 de noviembre:

Mejor álbum de música infantil: La fiesta más alta, de Rodolfo Fito Lacava (La Zeta).

Mejor álbum de pop alternativo: El misterio de Paul Higgs, de Paul Higgs (Indie Folks).

Mejor álbum de música tropical: El club de la cumbia, de Cumbia Club (MMG).

Mejor álbum de metal y hard rock: La razón de ser, de Dr. Rocka (Aural).

Mejor álbum de hip hop: Kapsula, de Knak (independiente).

Mejor álbum de rock: Plata, de Eté y Los Problems (Little Butterfly Records).

Mejor single de música electrónica: “Te vi”, de Gia love y Paula Go (Studio101).

Mejor single de música urbana: “Cristalina”, de Dostrescinco feat. Zeballos, Balta (Pure Class Music).

Mejor single de trap: “Lonely”, de Arquero (Bizarro).

Mejor single de reguetón: “Verano maldito”, de El Reja feat. Tussiwarriors (MMG).

Mejor canción de música tropical: “Vidas pasadas”, deEnzo y La Sub 21 (MMG).

Mejor canción de plena: “Pa’lante”, de La Nueva Escuela (MMG).

Mejor canción de música popular uruguaya: “Va rodando”, de Franny Glass (Bizarro).

Mejor single pop: “Las vueltas”, de Florencia Núñez feat. Jorge Drexler (Little Butterfly Records).

Mejor single de rock: “En subida”, de Filo (Bizarro).

Ganadores de la ceremonia de lanzamiento del miércoles 15 de octubre

Mejor diseño de arte: Brüma Cabra Club, de Tüssi Dematteis (Little Butterfly Records). Diseñador gráfico: Gabriel Ameijenda.

Mejor libro sobre música uruguaya: Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY, de Diego Rocha (Estuario editora).

Mejor video de larga duración: 360. Show en vivo Antel Arena, de Buitres (MMG).

Mejor videoclip en vivo: “Asesinos son”, de Chole junto a Martín Quiroga, Alejandro Balbis, Christian Cary y Martes 13 (MMG).

Mejor videoclip: “La vida empieza”, de Jorge Nasser junto a Fabián Krut, Agarrate Catalina y Raúl Castro (MMG). Director: Gabriel Bossio.

Mejor edición especial: 80 años. Saldos y retazos, vol. 1, de Hugo Fattoruso (MMG).

Mejor álbum de inspiración religiosa: Un nuevo comienzo, de Álvaro Trinidad (Big Sound).

Mejor álbum en vivo: La historia de mis canciones, de José Carbajal el Sabalero (MMG).

Mejor álbum de música electrónica: Relámpagos, de Goro Gocher (Sondor).

Mejor álbum pop: Fe, de Florencia Núñez (Little Butterfly Records).

Mejor álbum de música instrumental: Montevideano, de Luciano Supervielle junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo (Little Butterfly Records).

Mejor álbum de tango: Che Papusa dúo... y el tango se hizo mujer, de Che Papusa dúo (Uruguay Musical).

Mejor álbum de folclore: Clásicos del folklore uruguayo, de Catherine Vergnes (independiente).

Mejor álbum de candombe fusión: Candombe, de Julieta Rada (independiente).

Mejor álbum de música popular y canción urbana: La canción pide, la canción tiene, de Diego González (Bizarro).

Premio Graffiti institucional: Al gobierno de Canelones por la inauguración del Espacio Colón, “un centro cultural multidisciplinario que fortalece la cultura local y la innovación tecnológica”.

Mención especial del jurado: Al Municipio de Pando y el Colectivo La Cuna por la realización de Patrimonio Rock.