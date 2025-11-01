Este sábado arranca el ciclo de recitales que la banda The Supersónicos dará para celebrar los 60 años del primer disco de rock instrumental de Uruguay, el LP Sin palabras, de Los Iracundos. El ciclo coincide con el lanzamiento del libro Sin palabras, de Tito Lagos y Lalo Montes, publicado por la editorial Estuario. Se trata de una detallada investigación sobre el disco de Los Iracundos que marcó un mojón en la historia del rock uruguayo al publicarse en 1965.

La banda se presentará en su nuevo formato, en trío, con el que viene tocando desde hace un año y poco, con Leo Lagos en guitarra electroacústica y voz, Tito Lagos en guitarra eléctrica y Pablo Javier Gómez en batería. Interpretarán temas propios y contarán con músicos invitados (en la noche del sábado marcará presencia Orlando Fernández, de Exilio Psíquico, Buitres y fundador de Cadáveres Ilustres).

La cita será en el café y vivero Sansueña. “Vamos a tocar en Malvín, es una propuesta para descentralizar la cultura; creemos que está bueno no estar siempre metidos en el mismo nicho. Es un café y vivero en el que entrarán 35 personas, con cubierto artístico. Es para ver a la banda en formato chico, pero no por eso tiene que ser acústico, va a ser rock”, cuenta Tito Lagos. El ciclo tendrá dos fechas más, el 8 y el 15 de noviembre, con más invitados.

“El libro se va a vender en el toque y vamos a hablar de Los Iracundos. Para nosotros es una especie de homenaje a esa banda que empezó a hacer la música instrumental en Uruguay, definió un estilo, y a la cual nosotros le debemos mucho. Pero sobre todo vamos a rememorar a esa gran figura que fue Leonardo Franco, que, a nuestro entender, fue el primer guitar hero del rock uruguayo. Todas nuestras interpretaciones le deben todos esos trucos que él descubrió como autodidacta”, finaliza el guitarrista.