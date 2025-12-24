Carnaval de las promesas, Teatro de Verano (archivo, enero de 2024)

Una nueva edición del encuentro Carnaval de las Promesas transcurre desde el sábado 20 en el Teatro de Verano del Parque Rodó.

Un total de 32 conjuntos se presentan este año, entre las categorías de lubolos, humoristas, murgas, parodistas y revistas.

Ya pasaron por el Ramón Collazo los parodistas Guerreros, la sociedad de negros y lubolos Cosme y Damián, la revista Fénix, la murga La Zafada, los humoristas Gnomos, la murga Los Pepinitos, la sociedad de negros y lubolos Magia Candombe y los parodistas Wonkas.

Tras jornadas suspendidas por mal tiempo, algunos de los conjuntos participantes deberán aguardar para mostrar sus espectáculos hasta comienzos de enero.

La competición carnavalera continuará después de Navidad con el siguiente cronograma:

Etapa 5 - Viernes 26

20.30 Zodíaco (Parodistas)

21.40 Mandala (Revista)

22.50 Wizards (Parodistas)

00.00 Los Chapitas (Humoristas)

Etapa 6 - Sábado 27

20.30 Zabritos (Parodistas)

21.40 Saphirus (Revista)

22.50 Descara2 (Humoristas)

23.50 Quijotes (Parodistas)

Etapa 7 - Domingo 28

20.30 Aprendices (Parodistas)

21.40 Mano a Mano (Murga)

22.45 Colibriquis (Humoristas)

23.45 Bubys Bis (Parodistas)

Etapa 8 - Lunes 29

20.30 Herederos (Humoristas)

21.30 Frenesí (Revista)

22.40 La Descocada (Murga)

23.45 Ohana (Soc. de Negros y Lubolos)

Etapas reagendadas

Etapa 3 - Martes 30

20.30 Celestinos (Parodistas)

21.40 Klau's (Parodistas)

22.50 La Resiliente (Murga)

23.55 Némesis (Revista)

Etapa 4 - Viernes 2 de enero

20.30 Yoguis (Humoristas)

21.30 Dulcinea (Revista)

22.40 Príncipes (Parodistas)

23.50 Zero (Parodistas)